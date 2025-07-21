ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Государственный долг Чехии достиг рекордного уровня. На каждого чеха приходится 322 тысячи крон
21 июля 2025
13:30
38
Государственный долг Чехии в первом полугодии достиг рекордных 3,504 триллиона крон. С начала года он увеличился на 139 миллиардов крон, говорится в квартальном отчете Министерства финансов об управлении государственным долгом. То есть на каждого чеха приходится 322 170 крон.
Во втором квартале государственный долг увеличился на 94 миллиарда крон. Коэффициент государственного долга увеличился с 41,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) до 42,5% от ВВП с конца 2024 года.
По данным министерства, рост государственного долга обусловлен прежде всего продажей государственных облигаций для погашения задолженности и покрытия дефицита государственного бюджета на постоянной основе. На конец июня дефицит бюджета составил 152,4 миллиарда крон.
В первой половине года Министерство финансов продало среднесрочные и долгосрочные государственные облигации, номинированные в кронах, на общую сумму 193 миллиарда крон со средним сроком погашения 9,5 года. Министерство также использовало казначейские векселя, то есть облигации со сроком погашения менее одного года, для финансирования государства. В первой половине года их чистая эмиссия, то есть разница между проданными и погашенными векселями, достигла 61,5 миллиарда крон.
Средний срок погашения чешских государственных облигаций составляет 6,1 года. Это близко к стратегической цели Министерства финансов, установленной на уровне 6,5 года. Большая часть чешских государственных облигаций, около 44%, находится в руках отечественных банков, а около четверти — в руках иностранных компаний.
Государственный долг состоит из государственных долгов и возникает главным образом из-за накопления дефицита государственного бюджета. Он финансируется казначейскими векселями, государственными облигациями, прямыми кредитами или кредитами Европейского инвестиционного банка.
В июньском обновлении Стратегии управления и финансирования государственного долга, опубликованном Министерством финансов, предполагается, что государственный долг должен увеличиться до 3,614 триллиона крон к концу этого года. Коэффициент долга должен достичь 43,1% ВВП.
По данным министерства, рост государственного долга обусловлен прежде всего продажей государственных облигаций для погашения задолженности и покрытия дефицита государственного бюджета на постоянной основе. На конец июня дефицит бюджета составил 152,4 миллиарда крон.
В первой половине года Министерство финансов продало среднесрочные и долгосрочные государственные облигации, номинированные в кронах, на общую сумму 193 миллиарда крон со средним сроком погашения 9,5 года. Министерство также использовало казначейские векселя, то есть облигации со сроком погашения менее одного года, для финансирования государства. В первой половине года их чистая эмиссия, то есть разница между проданными и погашенными векселями, достигла 61,5 миллиарда крон.
Средний срок погашения чешских государственных облигаций составляет 6,1 года. Это близко к стратегической цели Министерства финансов, установленной на уровне 6,5 года. Большая часть чешских государственных облигаций, около 44%, находится в руках отечественных банков, а около четверти — в руках иностранных компаний.
Государственный долг состоит из государственных долгов и возникает главным образом из-за накопления дефицита государственного бюджета. Он финансируется казначейскими векселями, государственными облигациями, прямыми кредитами или кредитами Европейского инвестиционного банка.
В июньском обновлении Стратегии управления и финансирования государственного долга, опубликованном Министерством финансов, предполагается, что государственный долг должен увеличиться до 3,614 триллиона крон к концу этого года. Коэффициент долга должен достичь 43,1% ВВП.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
19 ИЮЛЯ 2025
2227
19:30
17 ИЮЛЯ 2025
1281
21:00
16 ИЮЛЯ 2025
1428
21:00
14 ИЮЛЯ 2025
2872
13:30
14 ИЮЛЯ 2025
2813
12:00
14 ИЮЛЯ 2025
1366
09:30
10 ИЮЛЯ 2025
1945
15:00
9 ИЮЛЯ 2025
1889
13:30
9 ИЮЛЯ 2025
13896