Государственный долг Чехии достиг рекордного уровня. На каждого чеха приходится 322 тысячи крон

Новости 420on 21 июля 2025 13:30 38

Государственный долг Чехии в первом полугодии достиг рекордных 3,504 триллиона крон. С начала года он увеличился на 139 миллиардов крон, говорится в квартальном отчете Министерства финансов об управлении государственным долгом. То есть на каждого чеха приходится 322 170 крон.