Экстремальная погода резко повышает цены на продукты питания по всему миру







Согласно выводам ученых, десятки погодных катаклизмов напрямую влияют на резкие скачки цен на продукты . Среди примеров — картофель из Великобритании, оливковое масло из Испании, овощи из Калифорнии, кукуруза из Южной Африки и лук из Индии.

«Если ранее исследователи рассматривали влияние жары на снижение урожаев и общий рост цен на продукты в долгосрочной перспективе, то теперь становится очевидным, что и отдельные категории продуктов могут испытывать стремительный краткосрочный рост цен, который также подпитывает инфляцию», — пишет The Financial Times.



Конкретные примеры удорожания



В Испании из-за продолжительной засухи в Андалусии в 2022–2023 годах цена на оливковое масло выросла на 50% .

из-за продолжительной засухи в Андалусии в 2022–2023 годах цена на оливковое масло выросла на . В Индии в мае прошлого года жара подняла цену на лук на 89% .

в мае прошлого года жара подняла цену на лук на . В Южной Корее капуста подорожала на 70% после летнего рекорда температур.

капуста подорожала на после летнего рекорда температур. В Японии в сентябре цена на рис выросла на 48% вслед за аномально жарким августом.

в сентябре цена на рис выросла на вслед за аномально жарким августом. В Китае овощи подорожали на 30% .

овощи подорожали на . В Калифорнии и Аризоне в ноябре 2022 года цены на овощи взлетели на 80% после засушливого периода.



Главный автор исследования, климатолог Максимилиан Коц, подчеркивает, что многие из этих метеоявлений ранее были бы сочтены «исторически беспрецедентными».



Пример Великобритании: как на цену картофеля повлияли зимние осадки



В январе – феврале прошлого года цены на картофель в Соединенном Королевстве выросли на 22% из-за крайне сильных зимних осадков. По оценкам ученых, вероятность таких погодных условий стала в десять раз выше из-за климатических изменений.



Африка: жара бьет по какао и шоколаду



Сильнейшие жары и засухи в Кот-д’Ивуаре и Гане, странах, производящих около двух третей мирового объема какао, привели к почти трёхкратному росту цен на какао на мировом рынке в апреле 2024 года. В Эфиопии цены на продукты в марте 2023 года выросли на 40%.



По данным Пищевой палаты Чешской Республики, в самой Чехии шоколад и какао подорожали более чем на 25% по сравнению с прошлым годом. Хотя в последние недели цены немного снизились из-за дождей в Западной Африке, они все еще остаются выше среднегодовых значений.



По оценке Европейского центрального банка, климатические изменения и погодные аномалии добавляют к инфляции продовольствия более 0,1% ежемесячно.