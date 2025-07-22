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Экстремальная погода резко повышает цены на продукты питания по всему миру

Новости и статьи
22 июля 2025
16:30
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Глобальное потепление и все более частые климатические аномалии — от волн жары до наводнений и ураганов — дестабилизируют производство продуктов питания и способствуют росту цен на них. Об этом говорится в недавнем международном исследовании, проведенном Барселонским центром суперкомпьютерных технологий.
Согласно выводам ученых, десятки погодных катаклизмов напрямую влияют на резкие скачки цен на продукты. Среди примеров — картофель из Великобритании, оливковое масло из Испании, овощи из Калифорнии, кукуруза из Южной Африки и лук из Индии. 


«Если ранее исследователи рассматривали влияние жары на снижение урожаев и общий рост цен на продукты в долгосрочной перспективе, то теперь становится очевидным, что и отдельные категории продуктов могут испытывать стремительный краткосрочный рост цен, который также подпитывает инфляцию», — пишет The Financial Times.

Конкретные примеры удорожания
 
  • В Испании из-за продолжительной засухи в Андалусии в 2022–2023 годах цена на оливковое масло выросла на 50%.
  • В Индии в мае прошлого года жара подняла цену на лук на 89%.
  • В Южной Корее капуста подорожала на 70% после летнего рекорда температур.
  • В Японии в сентябре цена на рис выросла на 48% вслед за аномально жарким августом.
  • В Китае овощи подорожали на 30%.
  • В Калифорнии и Аризоне в ноябре 2022 года цены на овощи взлетели на 80% после засушливого периода.

Главный автор исследования, климатолог Максимилиан Коц, подчеркивает, что многие из этих метеоявлений ранее были бы сочтены «исторически беспрецедентными».
 
Пример Великобритании: как на цену картофеля повлияли зимние осадки
 
В январе – феврале прошлого года цены на картофель в Соединенном Королевстве выросли на 22% из-за крайне сильных зимних осадков. По оценкам ученых, вероятность таких погодных условий стала в десять раз выше из-за климатических изменений.

Африка: жара бьет по какао и шоколаду
 
Сильнейшие жары и засухи в Кот-д’Ивуаре и Гане, странах, производящих около двух третей мирового объема какао, привели к почти трёхкратному росту цен на какао на мировом рынке в апреле 2024 года. В Эфиопии цены на продукты в марте 2023 года выросли на 40%.
 
По данным Пищевой палаты Чешской Республики, в самой Чехии шоколад и какао подорожали более чем на 25% по сравнению с прошлым годом. Хотя в последние недели цены немного снизились из-за дождей в Западной Африке, они все еще остаются выше среднегодовых значений.
 
По оценке Европейского центрального банка, климатические изменения и погодные аномалии добавляют к инфляции продовольствия более 0,1% ежемесячно.
 
Ситуация в Чехии
 
В самой Чешской Республике рост цен на продукты составил примерно 15% в годовом выражении. За последние два года особенно подорожали молочные продукты, яйца, какао и яблоки.
 
Согласно данным Чешского статистического управления, урожай большинства сельхозкультур снизился по сравнению с прошлым годом. Уменьшение производства затронуло зерновые, бобовые, масличные культуры, хмель, виноград, фрукты и овощи.

На рост цен в Чехии также повлияли высокие цены на энергию и продолжающаяся война в Украине.
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