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Только 8 процентов молодых чехов не зарабатывают: большинство совмещают учебу с работой

Новости и статьи
26 июля 2025
12:00
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По данным нового социологического опроса агентства Ipsos для онлайн-инвестиционной платформы Portu, лишь 8% чехов в возрасте от 16 до 30 лет не имеют собственного дохода. Исследование показало, что почти 28% представителей этой возрастной группы работают на постоянной основе, а еще 58% подрабатывают, чаще всего на временных или неполных ставках. Опрос проводился среди 522 респондентов по всей Чехии.
Работа круглый год — не редкость

Аналитик Portu Марек Покорный подчеркнул, что подработка для чешской молодежи уже давно не является исключительно летним занятием:

«Круглогодично подрабатывают 35% респондентов, еще 23% занимаются этим только в летние месяцы. Это касается и студентов: 9% совмещают учебу с официальной работой, почти половина (47%) — с подработками в течение года, а 34,6% трудятся исключительно летом. Таким образом, только 5% студентов полностью зависят от родителей и не имеют собственного дохода».

Больше всего постоянные подработки распространены в Праге и крае Высочина. В столице это связано с широким выбором вакансий, а также с высокими расходами на жизнь, которые стимулируют молодых людей к самостоятельному заработку.

Мотивация — свобода и накопления
Согласно результатам исследования, главным стимулом к заработку для молодежи является желание распоряжаться собственными деньгами — этот мотив указали 62% участников опроса.

На втором месте — стремление отложить средства на будущее, такую цель назвали 56,5%. Примерно треть опрошенных зарабатывает, чтобы покрывать повседневные траты — аренду, транспорт, обучение. Еще треть копит на конкретную вещь или впечатление либо же стремится снизить зависимость от родительской помощи.

Проблема самостоятельного жилья
Опрос также подтвердил, что финансовое отделение от родителей в Чехии затруднено, прежде всего из-за высокой стоимости недвижимости. Молодым людям становится все труднее приобрести или арендовать жилье без помощи семьи.

По последним данным Евростата, 39% чехов в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями — немного выше среднего показателя по Европейскому союзу (37%). В Словакии ситуация еще острее: там доля молодых, живущих с родителями, превышает 52%. Выше этот показатель только в Хорватии (57%) и на Мальте (70%). Самый низкий уровень — в Швеции, где с родителями остаются менее 20% молодежи.
работа студенты
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