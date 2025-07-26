Только 8 процентов молодых чехов не зарабатывают: большинство совмещают учебу с работой

Работа круглый год — не редкость



Аналитик Portu Марек Покорный подчеркнул, что подработка для чешской молодежи уже давно не является исключительно летним занятием:





«Круглогодично подрабатывают 35% респондентов, еще 23% занимаются этим только в летние месяцы. Это касается и студентов: 9% совмещают учебу с официальной работой, почти половина (47%) — с подработками в течение года, а 34,6% трудятся исключительно летом. Таким образом, только 5% студентов полностью зависят от родителей и не имеют собственного дохода».



Больше всего постоянные подработки распространены в Праге и крае Высочина. В столице это связано с широким выбором вакансий, а также с высокими расходами на жизнь, которые стимулируют молодых людей к самостоятельному заработку.





Мотивация — свобода и накопления





На втором месте — стремление отложить средства на будущее, такую цель назвали 56,5%. Примерно треть опрошенных зарабатывает, чтобы покрывать повседневные траты — аренду,



Согласно результатам исследования, главным стимулом к заработку для молодежи является желание распоряжаться собственными деньгами — этот мотив указали 62% участников опроса.На втором месте — стремление отложить средства на будущее, такую цель назвали 56,5%. Примерно треть опрошенных зарабатывает, чтобы покрывать повседневные траты — аренду, транспорт , обучение. Еще треть копит на конкретную вещь или впечатление либо же стремится снизить зависимость от родительской помощи.

Проблема самостоятельного жилья

Опрос также подтвердил, что финансовое отделение от родителей в Чехии затруднено, прежде всего из-за высокой стоимости недвижимости. Молодым людям становится все труднее приобрести или арендовать жилье без помощи семьи.





По последним данным Евростата, 39% чехов в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями — немного выше среднего показателя по Европейскому союзу (37%). В Словакии ситуация еще острее: там доля молодых, живущих с родителями, превышает 52%. Выше этот показатель только в Хорватии (57%) и на Мальте (70%). Самый низкий уровень — в Швеции, где с родителями остаются менее 20% молодежи.