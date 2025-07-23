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STEM: Половина населения Чехии готова пойти в оборону, большинство не рассматривает военную службу
23 июля 2025
10:30
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Более половины населения готовы пойти в оборону страны, однако большинство чехов не рассматривает военную службу. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного сегодня агентством STEM. Четверть населения поддержала увеличение расходов на оборону до 3-5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Опрос проводился с 12 по 26 июня, в нем приняли участие 1 059 взрослых респондентов.
Сначала респондентов спросили, готовы ли они участвовать в активной обороне страны с оружием в руках, если Чешская Республика подвергнется военному нападению. 28% опрошенных ответили утвердительно. Остальных исследователей спросили, готовы ли они участвовать в вспомогательной роли, например, в логистике, информационных технологиях или здравоохранении. 53% оставшихся респондентов ответили утвердительно. «В общей сложности это более половины населения, которое заявляет, что будет так или иначе участвовать в обороне страны», — сказал аналитик STEM Йиржи Таборский.
Среди тех, кто готов защищать страну с оружием в руках, мужчины преобладают над женщинами, а молодые люди — над пожилыми. По данным STEM, в вспомогательной роли ситуация практически сбалансирована по полу и возрасту, но люди с более низким уровнем образования менее готовы.
79% респондентов не рассматривают возможность военной службы, что на четыре процентных пункта больше, чем в январе. 14% опрошенных рассматривают возможность ежемесячных добровольных военных учений, а, по словам Таборского, четверть людей в возрасте от 18 до 29 лет готовы к этому. В случае добровольного обучения люди больше всего заинтересованы в изучении медицинских наук и навыков оказания первой помощи, правильного поведения в кризисных ситуациях и самообороны. Напротив, меньше всего интересуют кибербезопасность и применение огнестрельного оружия.
Согласно анализу Министерства обороны, на начало этого года в ведомстве числилось 28 285 кадровых военнослужащих и 4 521 человек в активном резерве. Однако, по данным министерства, в самой армии насчитывается около 24 000 военнослужащих. Согласно планам, к 2030 году армия должна иметь 30 000 профессиональных военнослужащих и 10 000 резервистов. По словам начальника Генерального штаба Карела Ржехки, новые цели альянса по наращиванию потенциала предполагают необходимость в 37 500 военнослужащих для удовлетворения потребностей коллективного сдерживания и обороны.
Треть опрошенных считает, что расходы Чехии на оборону должны оставаться на уровне около 2%, в то время как более пятой части выступают за их сокращение. Четверть чехов, напротив, высказалась за увеличение расходов до 3-5% ВВП, а почти пятая часть воздержалась от ответа.
«Январский опрос был проведен до наступления полной неопределенности относительно развития ситуации в США и их оборонной политики, что дает Европе четкий сигнал о необходимости начать заботиться о собственной безопасности. Июньский опрос был проведен исключительно с учетом этого факта, но он не отразил настроения чешского общества», — сказал Таборский. Июньский саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), на котором союзники договорились постепенно увеличить расходы до 5%, не успел повлиять на результаты.
Среди тех, кто готов защищать страну с оружием в руках, мужчины преобладают над женщинами, а молодые люди — над пожилыми. По данным STEM, в вспомогательной роли ситуация практически сбалансирована по полу и возрасту, но люди с более низким уровнем образования менее готовы.
79% респондентов не рассматривают возможность военной службы, что на четыре процентных пункта больше, чем в январе. 14% опрошенных рассматривают возможность ежемесячных добровольных военных учений, а, по словам Таборского, четверть людей в возрасте от 18 до 29 лет готовы к этому. В случае добровольного обучения люди больше всего заинтересованы в изучении медицинских наук и навыков оказания первой помощи, правильного поведения в кризисных ситуациях и самообороны. Напротив, меньше всего интересуют кибербезопасность и применение огнестрельного оружия.
Согласно анализу Министерства обороны, на начало этого года в ведомстве числилось 28 285 кадровых военнослужащих и 4 521 человек в активном резерве. Однако, по данным министерства, в самой армии насчитывается около 24 000 военнослужащих. Согласно планам, к 2030 году армия должна иметь 30 000 профессиональных военнослужащих и 10 000 резервистов. По словам начальника Генерального штаба Карела Ржехки, новые цели альянса по наращиванию потенциала предполагают необходимость в 37 500 военнослужащих для удовлетворения потребностей коллективного сдерживания и обороны.
Треть опрошенных считает, что расходы Чехии на оборону должны оставаться на уровне около 2%, в то время как более пятой части выступают за их сокращение. Четверть чехов, напротив, высказалась за увеличение расходов до 3-5% ВВП, а почти пятая часть воздержалась от ответа.
«Январский опрос был проведен до наступления полной неопределенности относительно развития ситуации в США и их оборонной политики, что дает Европе четкий сигнал о необходимости начать заботиться о собственной безопасности. Июньский опрос был проведен исключительно с учетом этого факта, но он не отразил настроения чешского общества», — сказал Таборский. Июньский саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), на котором союзники договорились постепенно увеличить расходы до 5%, не успел повлиять на результаты.
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