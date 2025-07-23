STEM: Половина населения Чехии готова пойти в оборону, большинство не рассматривает военную службу

Новости 420on 23 июля 2025 10:30 536

Более половины населения готовы пойти в оборону страны, однако большинство чехов не рассматривает военную службу. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного сегодня агентством STEM. Четверть населения поддержала увеличение расходов на оборону до 3-5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Опрос проводился с 12 по 26 июня, в нем приняли участие 1 059 взрослых респондентов.