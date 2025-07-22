Глобальный кризис безопасности: хакеры взломали системы Microsoft





Международная сеть хакеров воспользовалась серьезной уязвимостью в программном обеспечении корпорации Microsoft , затронув корпоративную систему SharePoint. Атаки коснулись государственных учреждений, бизнес -структур и университетов по всему миру. Целью злоумышленников было проникновение в чувствительные системы, получение доступа к конфиденциальным документам и кража учетных данных, сообщает агентство Bloomberg.





Среди пострадавших — правительственные системы США , стран Европы и Ближнего Востока. По данным Bloomberg, хакеры взломали системы Министерства образования США, Министерства финансов штата Флорида, а также Генеральной ассамблеи штата Род-Айленд. Злоумышленники проникли в базы данных медицинских учреждений США и атаковали университет в Юго-Восточной Азии.





«Это чрезвычайно серьезная и неотложная угроза», — заявил Майкл Сикорски, технический директор отдела кибербезопасности Unit 42 компании Palo Alto Networks. Он подчеркнул, что из-за тесной интеграции SharePoint с другими сервисами Microsoft — Office, Teams, OneDrive и Outlook — одна успешная атака может открыть хакерам доступ ко всей корпоративной сети.





Компания Microsoft подтвердила выпуск первых патчей для устранения уязвимости, однако представители корпорации признали, что работа над дополнительными обновлениями продолжается, таким образом, проблемы далеко не решены окончательно. В то же время официальный представитель Microsoft отказался комментировать ситуацию более подробно, сославшись на предыдущие заявления.

Эксперты из компании Eye Security, обнаружившей атаку, назвали уязвимость ToolShell. Она позволяла злоумышленникам получать доступ к ключам, дающим возможность захватывать идентификационные данные пользователей и сервисов даже после установки обновлений.





Кроме того, хакеры могли оставлять «задние двери» и измененные компоненты в скомпрометированных системах, которые сохраняются после обновлений и перезагрузок, что означает продолжающуюся уязвимость.









Отчеты компаний CrowdStrike и Mandiant Consulting подтверждают, что в атаках участвуют несколько различных групп хакеров. Целями стали серверы в таких странах, как Бразилия Канада , Индонезия, Испания Швейцария , ЮАР, Великобритания и США. Среди жертв — транснациональные корпорации и государственные органы.

По словам Вайши Бернардовой из Eye Security, атаки носят массовый характер и направлены на максимально большое количество жертв, а не на конкретные объекты.



Уже было выявлено не менее 50 серверов, успешно захваченных хакерами. Пока неизвестно, были ли взломаны системы в Чехии из-за этой уязвимости.









Наибольшая концентрация уязвимых серверов — в США, а также в Нидерландах, Великобритании и Канаде. Центр



Эксперты оценивают, что под угрозой находятся более 10 000 организаций.Наибольшая концентрация уязвимых серверов — в США, а также в Нидерландах, Великобритании и Канаде. Центр интернет -безопасности США зафиксировал более 1 100 потенциально уязвимых систем, причем у более чем сотни вероятность успешного взлома высока.

Рост угрозы программ-вымогателей

Аналитик компании Censys Сайлас Катлер предупредил, что уязвимость может серьёзно способствовать распространению программ-вымогателей (ransomware).





Программы-вымогатели на зараженных машинах шифруют все данные на жестком диске и требуют крупное вознаграждение за восстановление доступа — порой несколько сотен тысяч крон. В бизнес-среде такие атаки способны парализовать работу всей корпоративной сети.