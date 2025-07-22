ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Глобальный кризис безопасности: хакеры взломали системы Microsoft

Новости и статьи
22 июля 2025
18:00
552
Международная сеть хакеров воспользовалась серьезной уязвимостью в программном обеспечении корпорации Microsoft, затронув корпоративную систему SharePoint. Атаки коснулись государственных учреждений, бизнес-структур и университетов по всему миру. Целью злоумышленников было проникновение в чувствительные системы, получение доступа к конфиденциальным документам и кража учетных данных, сообщает агентство Bloomberg. 

Среди пострадавших — правительственные системы США, стран Европы и Ближнего Востока. По данным Bloomberg, хакеры взломали системы Министерства образования США, Министерства финансов штата Флорида, а также Генеральной ассамблеи штата Род-Айленд. Злоумышленники проникли в базы данных медицинских учреждений США и атаковали университет в Юго-Восточной Азии. 

«Это чрезвычайно серьезная и неотложная угроза», — заявил Майкл Сикорски, технический директор отдела кибербезопасности Unit 42 компании Palo Alto Networks. Он подчеркнул, что из-за тесной интеграции SharePoint с другими сервисами Microsoft — Office, Teams, OneDrive и Outlook — одна успешная атака может открыть хакерам доступ ко всей корпоративной сети. 

Компания Microsoft подтвердила выпуск первых патчей для устранения уязвимости, однако представители корпорации признали, что работа над дополнительными обновлениями продолжается, таким образом, проблемы далеко не решены окончательно. В то же время официальный представитель Microsoft отказался комментировать ситуацию более подробно, сославшись на предыдущие заявления. 

Эксперты из компании Eye Security, обнаружившей атаку, назвали уязвимость ToolShell. Она позволяла злоумышленникам получать доступ к ключам, дающим возможность захватывать идентификационные данные пользователей и сервисов даже после установки обновлений. 

Кроме того, хакеры могли оставлять «задние двери» и измененные компоненты в скомпрометированных системах, которые сохраняются после обновлений и перезагрузок, что означает продолжающуюся уязвимость. 

Отчеты компаний CrowdStrike и Mandiant Consulting подтверждают, что в атаках участвуют несколько различных групп хакеров. Целями стали серверы в таких странах, как Бразилия, Канада, Индонезия, Испания, Швейцария, ЮАР, Великобритания и США. Среди жертв — транснациональные корпорации и государственные органы. 

По словам Вайши Бернардовой из Eye Security, атаки носят массовый характер и направлены на максимально большое количество жертв, а не на конкретные объекты.

Уже было выявлено не менее 50 серверов, успешно захваченных хакерами.  Пока неизвестно, были ли взломаны системы в Чехии из-за этой уязвимости. 

Эксперты оценивают, что под угрозой находятся более 10 000 организаций.

Наибольшая концентрация уязвимых серверов — в США, а также в Нидерландах, Великобритании и Канаде. Центр интернет-безопасности США зафиксировал более 1 100 потенциально уязвимых систем, причем у более чем сотни вероятность успешного взлома высока. 

Рост угрозы программ-вымогателей 
Аналитик компании Censys Сайлас Катлер предупредил, что уязвимость может серьёзно способствовать распространению программ-вымогателей (ransomware). 

Программы-вымогатели на зараженных машинах шифруют все данные на жестком диске и требуют крупное вознаграждение за восстановление доступа — порой несколько сотен тысяч крон. В бизнес-среде такие атаки способны парализовать работу всей корпоративной сети. 
технологии киберпреступность В мире
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
22 ИЮЛЯ 2025
558
БИЗНЕС
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОГОДА РЕЗКО ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
15:00
21 ИЮЛЯ 2025
1855
БИЗНЕС
У НАТО ЕСТЬ 18 МЕСЯЦЕВ: НОВЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ В ЕВРОПЕ ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ВОЗМОЖНОГО ГЛОБАЛЬНОГО КОНФЛИКТА С РОССИЕЙ И КИТАЕМ
13:30
21 ИЮЛЯ 2025
1276
БИЗНЕС
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧЕХИИ ДОСТИГ РЕКОРДНОГО УРОВНЯ. НА КАЖДОГО ЧЕХА ПРИХОДИТСЯ 322 ТЫСЯЧИ КРОН
18:00
19 ИЮЛЯ 2025
2501
БИЗНЕС
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ШИЗОФРЕНИКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН — РАНЕЕ ОН УЖЕ СОВЕРШАЛ НАПАДЕНИЕ
15:00
19 ИЮЛЯ 2025
7433
ЖИЗНЬ
НЕДОСТУПНАЯ АРЕНДА МЕНЯЕТ РЫНОК. ДАЖЕ ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ЖИВУТ ВМЕСТЕ, КАК СТУДЕНТЫ
09:00
19 ИЮЛЯ 2025
7665
ОБРАЗОВАНИЕ
НОВАЯ КАРЬЕРА, ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ: ФОНД CZECHITAS ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ РАБОТАТЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (И НЕ ТОЛЬКО)
18:00
18 ИЮЛЯ 2025
1377
БИЗНЕС
ČEZ И ROLLS-ROYCE SMR НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОГО В ЧЕХИИ МАЛОГО МОДУЛЬНОГО РЕАКТОРА
19:30
17 ИЮЛЯ 2025
1337
ЖИЗНЬ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕЕЗДА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 8 ПРОЦЕНТОВ: БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЛАТЯТ В ПРАГЕ
21:00
16 ИЮЛЯ 2025
1462
БИЗНЕС
ЖАРЧЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО: В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ТРОПИЧЕСКИХ ДНЕЙ С 2019 ГОДА
19:30
16 ИЮЛЯ 2025
2350
БИЗНЕС
СКАНДАЛ В VOLKSWAGEN SLOVAKIA: ПАРТИЯ SMĚR ОБРУШИЛАСЬ С КРИТИКОЙ НА РУКОВОДСТВО ЗАВОДА ЗА УВОЛЬНЕНИЕ ГОМОФОБА
16:30
16 ИЮЛЯ 2025
1584
БИЗНЕС
В УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАССЫЛКЕ ЛОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ О БОМБАХ В ШКОЛАХ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ
21:00
15 ИЮЛЯ 2025
2059
БИЗНЕС
ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В ЕВРОПЕ. УДИВИЛА И РОССИЯ
21:00
14 ИЮЛЯ 2025
2899
ОБРАЗОВАНИЕ
КОГДА ИСЧЕЗНЕТ ВСЕЛЕННАЯ? УЧЕНЫЕ ПРЕДПОЛОЖИЛИ ВОЗМОЖНЫЙ КОНЕЦ ВСЕГО СУЩЕГО
13:30
14 ИЮЛЯ 2025
2891
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
12:00
14 ИЮЛЯ 2025
1386
БИЗНЕС
ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИТ ОТ АЭРОПОРТА ПРАГИ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ КРОН