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Липавский: Поддержка вступления Украины в ЕС — не карт-бланш для всех решений ее правительства

Новости и статьи
23 июля 2025
16:30
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина принадлежит к Европе и чешская поддержка адресована прежде всего ее гражданам. Однако, по его словам, эта поддержка никогда не была и не будет безоговорочной в отношении всех решений украинского правительства. Об этом он написал сегодня в социальной сети X, комментируя принятый в Украине закон о борьбе с коррупцией.
Во вторник Верховная Рада Украины одобрила, а президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) переходят в подчинение генерального прокурора.

«Мы следим за ситуацией в Украине. Борьба с коррупцией — ключевая часть европейского пути страны. Украина принадлежит Европе, и поддержку со стороны Чехии имеют ее граждане. Но эта поддержка никогда не означала и не будет означать карт-бланш для всех шагов украинского правительства», — подчеркнул Липавский, добавив, что обсудил ситуацию со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Принятый закон ограничивает независимость двух главных антикоррупционных органов в стране. Генеральным прокурором, в подчинение которому теперь переходят НАБУ и САП, в июне был назначен Руслан Кравченко. По информации издания Kyiv Independent, он считается человеком, лояльным президенту Зеленскому.

Закон вызвал критику со стороны Европейского союза и спровоцировал крупнейшие протесты в украинских городах. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сегодня призвал Украину продолжать системную борьбу с коррупцией, заявив, что новый закон ставит под угрозу ее стремление к членству в ЕС.
Украина Чехия коррупция
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