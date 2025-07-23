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Липавский: Поддержка вступления Украины в ЕС — не карт-бланш для всех решений её правительства
23 июля 2025
16:30
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина принадлежит к Европе, и чешская поддержка адресована прежде всего её гражданам. Однако, по его словам, эта поддержка никогда не была и не будет безоговорочной в отношении всех решений украинского правительства. Об этом он написал сегодня в социальной сети X, комментируя принятый в Украине закон о борьбе с коррупцией.
Во вторник Верховная Рада Украины одобрила, а президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) переходят в подчинение генерального прокурора.
«Мы следим за ситуацией в Украине. Борьба с коррупцией — ключевая часть европейского пути страны. Украина принадлежит Европе, и поддержку со стороны Чехии имеют её граждане. Но эта поддержка никогда не означала и не будет означать карт-бланш для всех шагов украинского правительства», — подчеркнул Липавский, добавив, что обсудил ситуацию со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Situaci na Ukrajině sledujeme. Boj proti korupci je klíčovou součástí cesty do EU. Ukrajina patří do Evropy a naši podporu mají její občané. Podpora ale nikdy nebyla a nebude bianko šek pro jakékoli kroky vlády. To jsem dnes připomněl ministru @andrii_sybiha.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 23, 2025
Принятый закон ограничивает независимость двух главных антикоррупционных органов в стране. Генеральным прокурором, в подчинение которому теперь переходят НАБУ и САП, в июне был назначен Руслан Кравченко. По информации издания Kyiv Independent, он считается человеком, лояльным президенту Зеленскому.
Закон вызвал критику со стороны Европейского союза и спровоцировал крупнейшие протесты в украинских городах. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сегодня призвал Украину продолжать системную борьбу с коррупцией, заявив, что новый закон ставит под угрозу её стремление к членству в ЕС.
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