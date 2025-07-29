Доходы от подработок: что важно знать в Чехии

Большинство временных работников предпочитают, чтобы годовой налоговый расчет за них делал работодатель. В этом случае доход с подработки не должен превышать 11 499 крон. С этой суммы удерживается фиксированный налог в размере 15%.



Если в течение года у работника были доходы от нескольких работодателей одновременно, с которых удерживались авансовые платежи налога, то возникает обязанность подавать самостоятельную налоговую декларацию.







Особое внимание стоит уделить и дополнительному заработку мам в родительском отпуске. Если жена, ухаживающая за ребенком до трех лет, имеет собственный годовой доход не выше 68 000 крон, муж может применить к налогу существенную налоговую скидку на супругу в размере 24 840 крон. Эта скидка напрямую уменьшает сумму налога, что повышает семейный располагаемый доход.







С этого года условия для применения скидки на супругу ужесточились: теперь необходимо, чтобы один из супругов ухаживал за ребенком до трех лет. Новая редакция трудового законодательства также позволила женщинам в родительском отпуске получать дополнительный доход по трудовым договорам даже у того же работодателя. По словам аналитика портала JenPráce.cz Михаила Шпанеля, это существенно расширило возможности заработка для мам без риска потерять основное место работы.





Лимит 11 500 крон и соцстрах







Если ежемесячный доход по договору о выполнении работы (dohoda o provedení práce) превышает 11 500 крон, тогда с него начинают начисляться социальные и медицинские взносы. Такая работа сказывается и на будущей пенсии.







Люди с пассивными доходами платят фиксированный ежемесячный взнос на медицинское страхование в размере 2 808 крон, но если подработка идет по договору с оплатой выше лимита, необходимость платить этот взнос отпадает.

Летние подработки для четырнадцатилетних

С этого года официально разрешено работать летом с 14 лет. При этом подростки могут трудиться не более 7 часов в день и 35 часов в неделю, только в период летних каникул.







При средней часовой ставке около 150 крон теоретически можно заработать до 42 000 крон за все лето (8 недель × 35 часов × 150 крон). Но чтобы не превысить лимит 11 500 крон, им рекомендуется работать не более 19 часов в неделю.





Право на налоговую скидку

Каждый подрабатывающий, в том числе и подростки, имеет право на базовую налоговую скидку на налогоплательщика — 30 840 крон в год при условии подписания у работодателя «розового заявления» (růžové prohlášení). Эта скидка применяется полностью вне зависимости от количества месяцев работы.







Михаил Шпанель отмечает, что если подработка длилась лишь часть года, работник может через налоговую декларацию получить возврат переплаченного налога и сохранить больше средств.