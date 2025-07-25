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В Праге откроется штаб одного из контингентов Frontex: Чехия станет важным узлом охраны границ ЕС

Новости и статьи
25 июля 2025
16:30
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С января следующего года в Праге будет официально размещён штаб одного из контингентов Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex). Новое подразделение будет координировать работу сотен сотрудников агентства, задействованных в первую очередь на европейских аэропортах, расположенных в странах без сухопутной границы с третьими государствами — таких как Германия, Дания и Швейцария.
На торжественной церемонии, прошедшей в Праге, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (движение STAN) и исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенс официально объявили о начале операций Шестого контингента. Часть командной структуры агентства теперь будет находиться непосредственно в Чешской Республике.

По словам координатора Национального контактного пункта Frontex в Чехии Йиржи Перничека, в штаб-квартире в Праге будут работать кадровики, аналитики и другие сотрудники. 

Цель создания представительства в Чехии — децентрализация управления, которое до сих пор осуществлялось исключительно из штаб-квартиры агентства в Варшаве. Всего Frontex насчитывает семь контингентов, каждый из которых имеет своё руководство в отдельном европейском городе. Шестой контингент с центром в Праге объединяет сотрудников из Чехии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Дании, Франции, Ирландии, Исландии, Люксембурга и Нидерландов.

Что такое Frontex?
Frontex — агентство Европейского союза, отвечающее за контроль и охрану внешних границ, которое занимается борьбой с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, собирает и анализирует разведывательную информацию, а также делится профессиональными наработками с государствами-членами.
Европа иммиграция
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