В Праге откроется штаб одного из контингентов Frontex: Чехия станет важным узлом охраны границ ЕС

На торжественной церемонии, прошедшей в Праге, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (движение STAN) и исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенс официально объявили о начале операций Шестого контингента. Часть командной структуры агентства теперь будет находиться непосредственно в Чешской Республике.





По словам координатора Национального контактного пункта Frontex в Чехии Йиржи Перничека, в штаб-квартире в Праге будут работать кадровики, аналитики и другие сотрудники.



Цель создания представительства в Чехии — децентрализация управления, которое до сих пор осуществлялось исключительно из штаб-



Цель создания представительства в Чехии — децентрализация управления, которое до сих пор осуществлялось исключительно из штаб- квартиры агентства в Варшаве. Всего Frontex насчитывает семь контингентов, каждый из которых имеет своё руководство в отдельном европейском городе. Шестой контингент с центром в Праге объединяет сотрудников из Чехии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Дании, Франции, Ирландии, Исландии, Люксембурга и Нидерландов.

Что такое Frontex?

Frontex — агентство Европейского союза, отвечающее за контроль и охрану внешних границ, которое занимается борьбой с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, собирает и анализирует разведывательную информацию, а также делится профессиональными наработками с государствами-членами.