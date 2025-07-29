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Эксперты оценивают действия правительства в строительной отрасли: прогресс в инфраструктуре, стагнация в жилищном строительстве
29 июля 2025
12:00
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Хотя правительство значительно увеличило инвестиции в транспортную и энергетическую инфраструктуру в период прошедших выборов, ключевое направление жилищного строительства, по мнению экспертов, по-прежнему тормозится. Ускорения разрешительных процессов не произошло, ожидаемая цифровизация управления строительством провалилась, а доступность жилья остаётся одной из самых острых проблем чешского рынка.
«Нам не удалось улучшить условия в строительной отрасли и снизить бюрократическую нагрузку, которая тормозит, прежде всего, жилищное строительство. Большие ожидания в отношении цифровизации управления строительством не оправдались, и поэтому строительство отстаёт от потребностей внутреннего спроса», — отмечает Петр Дуфек, экономист банка Creditas. Напротив, он считает масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру позитивным фактором, способствующим сокращению долгосрочного дефицита в строительстве автомобильных и железных дорог.
Председатель Чешской палаты архитекторов Ян Касл также критически оценивает деятельность правительства в сфере строительства. Он напоминает, что после упразднения Главного строительного управления и внесения поправок в Закон о строительстве концептуальные шаги, которые государство планировало долгое время, были прерваны. Несмотря на это, по его словам, система не рухнула. «Я бы очень хотел, чтобы правительство продолжило пересматривать принципы пространственного планирования в духе недавних переговоров об изменении концепции территориального планирования. Это основа для будущего строительства, и министр Петр Кулганек это прекрасно понимал. В то же время я надеюсь, что поддержка деревянного строительства будет продолжена, как того заслуживает министр Лукаш Влчек», — добавил председатель Палаты архитекторов.
Отсутствует более существенное системное решение, особенно в сфере доступного жилья. По словам Михаэлы Ванёвой, исполнительного директора Central Group, новому правительству следует активнее поддерживать государственные инвестиции в новое жилищное строительство. Он также критикует диспропорцию между инвестициями в транспорт и жилищную поддержку. «Например, транспортное строительство значительно выиграет от создания специализированного Управления транспортного и энергетического строительства. Аналогичный шаг также значительно способствовал бы жилищному строительству», — говорит он.
Повышение доступности жилья сейчас является важной темой предвыборных программ. Правительственная коалиция SPOLU планирует продолжить программу строительства доступного арендного жилья — уже в 2021 году коалиция пообещала скорректировать условия строительства таким образом, чтобы ежегодно строить до 40 000 квартир. Движение ANO пока не представило свою программу, но заместитель председателя Карел Гавличек давно говорит о создании нового Министерства экономики, в ведении которого частично будет находиться строительство.
Министерство регионального развития сейчас возглавляет Петр Кулганек (STAN),. Мэры продолжают поддерживать строительство муниципальных и кооперативных квартир, а также реконструкцию неиспользуемого жилого фонда. SPD в своих предыдущих предложениях поддерживала кооперативное строительство и льготное кредитование семей. Социал-демократы добиваются создания государственного фонда на 20 000 квартир в год с бюджетом в 80 миллиардов крон, что составляет один процент от ВВП. По их мнению, государство должно инвестировать в жильё так же, как оно инвестирует в оборону.
Председатель Чешской палаты архитекторов Ян Касл также критически оценивает деятельность правительства в сфере строительства. Он напоминает, что после упразднения Главного строительного управления и внесения поправок в Закон о строительстве концептуальные шаги, которые государство планировало долгое время, были прерваны. Несмотря на это, по его словам, система не рухнула. «Я бы очень хотел, чтобы правительство продолжило пересматривать принципы пространственного планирования в духе недавних переговоров об изменении концепции территориального планирования. Это основа для будущего строительства, и министр Петр Кулганек это прекрасно понимал. В то же время я надеюсь, что поддержка деревянного строительства будет продолжена, как того заслуживает министр Лукаш Влчек», — добавил председатель Палаты архитекторов.
Отсутствует более существенное системное решение, особенно в сфере доступного жилья. По словам Михаэлы Ванёвой, исполнительного директора Central Group, новому правительству следует активнее поддерживать государственные инвестиции в новое жилищное строительство. Он также критикует диспропорцию между инвестициями в транспорт и жилищную поддержку. «Например, транспортное строительство значительно выиграет от создания специализированного Управления транспортного и энергетического строительства. Аналогичный шаг также значительно способствовал бы жилищному строительству», — говорит он.
Повышение доступности жилья сейчас является важной темой предвыборных программ. Правительственная коалиция SPOLU планирует продолжить программу строительства доступного арендного жилья — уже в 2021 году коалиция пообещала скорректировать условия строительства таким образом, чтобы ежегодно строить до 40 000 квартир. Движение ANO пока не представило свою программу, но заместитель председателя Карел Гавличек давно говорит о создании нового Министерства экономики, в ведении которого частично будет находиться строительство.
Министерство регионального развития сейчас возглавляет Петр Кулганек (STAN),. Мэры продолжают поддерживать строительство муниципальных и кооперативных квартир, а также реконструкцию неиспользуемого жилого фонда. SPD в своих предыдущих предложениях поддерживала кооперативное строительство и льготное кредитование семей. Социал-демократы добиваются создания государственного фонда на 20 000 квартир в год с бюджетом в 80 миллиардов крон, что составляет один процент от ВВП. По их мнению, государство должно инвестировать в жильё так же, как оно инвестирует в оборону.
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