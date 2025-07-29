Эксперты оценивают действия правительства в строительной отрасли: прогресс в инфраструктуре, стагнация в жилищном строительстве

Новости 420on 29 июля 2025 12:00 261

Хотя правительство значительно увеличило инвестиции в транспортную и энергетическую инфраструктуру в период прошедших выборов, ключевое направление жилищного строительства, по мнению экспертов, по-прежнему тормозится. Ускорения разрешительных процессов не произошло, ожидаемая цифровизация управления строительством провалилась, а доступность жилья остаётся одной из самых острых проблем чешского рынка.