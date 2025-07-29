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В Праге на Альбертове обнаружены тела мужчины и женщины: полиция исключает насильственную смерть
29 июля 2025
21:00
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Сегодня утром в районе Альбертов в центре Праги были обнаружены тела мужчины и женщины. Предварительное расследование не указывает на признаки насильственной смерти. Обстоятельства трагедии и точная причина смерти пока выясняются.
По словам представителя полиции Яна Рыбанского, информация о телах поступила на экстренную линию 158 в 7:45. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и криминалисты. «На основании первичного осмотра мы исключили участие посторонних лиц», — сообщил Рыбанский. Он уточнил, что окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Тела были найдены у лестницы, ведущей от Первого медицинского факультета Карлова университета к Всеобщей факультетской больнице.
Личности погибших пока не установлены, однако существует высокая вероятность, что речь идет о людях без постоянного места жительства.
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