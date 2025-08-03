Рекордный рост числа предпринимателей в Чехии за первое полугодие 2025 года

Как пояснила аналитик CRIF Вера Каменичкова, на статистику последних лет существенно повлияло обязательное внедрение электронных почтовых ящиков (datové schránky), которое привело к массовому закрытию бизнесов в 2023 году. Теперь же динамика стабилизировалась, и впервые за долгое время число новых предпринимателей значительно превысило число закрывшихся. Если год назад на 10 закрывшихся приходилось 9 новых, то теперь — 16 новых на каждые 10 закрытых.





Многие предприниматели прекратили деятельность именно из-за требования подключиться к системе datové schránky, особенно те, кто не вел активный бизнес. В 2025 году таких стало заметно меньше.





География и сферы деятельности

Наибольшее число новых бизнесов зарегистрировано в Праге — 7 906, что составляет почти пятую часть от общего количества. Далее следуют Среднечешский и Южноморавский края. В Злинском крае зафиксировано наибольшее снижение как числа новых, так и закрытых бизнесов.







Чаще всего предпринимательскую деятельность начинали в строительном секторе, за ним следуют обрабатывающая промышленность и профессиональная, научная и техническая сфера. Особенно резко (на 8%) выросло число новых бизнесов в сфере транспорта и логистики, а в строительстве — на 7%. Напротив, на 40% сократилось число новых предпринимателей в так называемых «прочих услугах», включая парикмахерские, косметику и ремонт техники.





Среди тех, кто завершил предпринимательскую деятельность, преобладали представители торговли, строительства и обрабатывающей промышленности. Единственной отраслью, где зафиксирован рост числа закрывшихся бизнесов, стал финансовый и страховой сектор — на 27%.





Возраст предпринимателей