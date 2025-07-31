Эксперты: Deepfake и ИИ подрывают доверие к информации и несут риски безопасности

По мнению Йозефа Шлерки с философского факультета Карлова университета, главная угроза — это не сам факт существования подделок, а их массовая доступность: «Самое опасное — это огромное количество контента, который теперь можно легко генерировать».





Барбора Зитова из Института теории информации и автоматизации Академии наук ЧР подчеркивает, что инструменты для создания обманчивого контента доступны и недороги. «Это выглядит правдоподобно, и обмануть с их помощью несложно», — отметила она.











Эксперты также предупреждают: ИИ способен не только генерировать изображения и видео , но и осуществлять аудиовызовы от имени несуществующих людей. Например, видеозвонки с deepfake-аватарами стали реальностью — то, что еще недавно казалось фантастикой. Зитова добавляет: банки все чаще отказываются от голосовой верификации, поскольку нейросети уже умеют имитировать голос.

Порог распознавания фальшивок стремительно снижается.



«Сейчас еще можно что-то заметить, опытный глаз различит, — говорит Шлерка. — Но через несколько лет контент будет таким реалистичным, что отличить подделку станет почти невозможно».





Deepfake все чаще используется в мошеннических схемах и для манипуляции общественным мнением. Шлерка приводит пример: в TikTok распространялось видео, якобы снятое в разрушенном Тель-Авиве, где израильтяне просят прощения у Ирана — очевидный пример информационной атаки.





Другой случай — фальшивое видео о том, как жена президента Украины купила Bugatti во Франции. В кадре — якобы сотрудник автосалона, подтверждающий покупку. «Видео снимали вертикально, оно выглядело убедительно. Проверить личность героя оказалось сложно, а позже выяснилось, что все — фейк, включая “сотрудника”», — поясняет Шлерка. На проверку таких случаев уходят силы целых редакций, тогда как ущерб уже нанесен.



Зитова подчеркивает: даже если доступ к ИИ-инструментам будет ограничен, злоумышленники все равно найдут к ним путь. Поэтому она советует обычным пользователям опираться на проверенные источники и следить за тем, как они подтверждают или опровергают информацию.