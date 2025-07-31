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В Праге вновь осквернен памятник Уинстону Черчиллю: полиция разыскивает вандала

Новости и статьи
31 июля 2025
21:00
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Пражская полиция разыскивает мужчину, повредившего бронзовый бюст британского премьер-министра времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля, установленный в историческом центре чешской столицы. Инцидент произошел еще в начале июля, но был предан огласке только сейчас, после публикации видеозаписей с камер наблюдения.
Как сообщила представительница полиции Кристина Зелинкова, злоумышленник оставил на постаменте бюста надпись красной краской «Stop genocidě» («Остановить геноцид»). Камеры зафиксировали, как мужчина среднего возраста, высокого роста, с длинными волосами, в бежевых шортах, серой футболке и сандалиях наносил надпись.

Инцидент квалифицирован как умышленное повреждение чужого имущества. В обычных случаях за это преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы. Однако в данном случае полиция рассматривает его как более серьезное нарушение, поскольку акт вандализма совершен на территории охраняемого культурного наследия — в зоне исторического центра Праги. В соответствии с Уголовным кодексом Чехии это повышает максимальное наказание до трех лет заключения.


Это не первый случай  акта вандализма  отношении памятника Черчиллю в Чехии. В 2020 году полиция уже расследовала акт вандализма против его статуи на одноименной площади в Праге, когда неизвестный оставил на ней надпись, обвиняющую политика в расизме. В текущем эпизоде лозунг не носит персонализированного характера, но трактуется как политически мотивированное высказывание.

Полиция просит всех, кто может опознать мужчину по записям, обратиться по номеру экстренной линии 158.
политика история памятник
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