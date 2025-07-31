В Праге вновь осквернен памятник Уинстону Черчиллю: полиция разыскивает вандала

Новости и статьи 31 июля 2025 21:00 545

Пражская полиция разыскивает мужчину, повредившего бронзовый бюст британского премьер-министра времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля, установленный в историческом центре чешской столицы. Инцидент произошел еще в начале июля, но был предан огласке только сейчас, после публикации видеозаписей с камер наблюдения.