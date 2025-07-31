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В Праге вновь осквернен памятник Уинстону Черчиллю: полиция разыскивает вандала
31 июля 2025
21:00
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Пражская полиция разыскивает мужчину, повредившего бронзовый бюст британского премьер-министра времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля, установленный в историческом центре чешской столицы. Инцидент произошел еще в начале июля, но был предан огласке только сейчас, после публикации видеозаписей с камер наблюдения.
Как сообщила представительница полиции Кристина Зелинкова, злоумышленник оставил на постаменте бюста надпись красной краской «Stop genocidě» («Остановить геноцид»). Камеры зафиксировали, как мужчина среднего возраста, высокого роста, с длинными волосами, в бежевых шортах, серой футболке и сандалиях наносил надпись.
Инцидент квалифицирован как умышленное повреждение чужого имущества. В обычных случаях за это преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы. Однако в данном случае полиция рассматривает его как более серьезное нарушение, поскольку акт вандализма совершен на территории охраняемого культурного наследия — в зоне исторического центра Праги. В соответствии с Уголовным кодексом Чехии это повышает максимальное наказание до трех лет заключения.
Это не первый случай акта вандализма отношении памятника Черчиллю в Чехии. В 2020 году полиция уже расследовала акт вандализма против его статуи на одноименной площади в Праге, когда неизвестный оставил на ней надпись, обвиняющую политика в расизме. В текущем эпизоде лозунг не носит персонализированного характера, но трактуется как политически мотивированное высказывание.
Полиция просит всех, кто может опознать мужчину по записям, обратиться по номеру экстренной линии 158.
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