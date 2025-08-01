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В Чехии снова растет потребление газа и электроэнергии

Новости и статьи
1 августа 2025
21:00
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По данным Энергетического регулировочного управления ЧР (ERÚ), в первом полугодии 2025 года в Чехии увеличилось потребление газа на 12%, а электроэнергии — на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стал более холодный по сравнению с 2024 годом сезон.
Согласно отчету ERÚ, год начался с общего снижения потребления: в январе чехи использовали меньше газа и электроэнергии, чем в январе прошлого года. Однако с февраля, когда температура значительно опустилась, спрос начал расти и сохранялся выше прошлогоднего уровня в каждый последующий месяц.

За первые шесть месяцев 2025 года было израсходовано более 43,3 тераватт-часов (ТВт⋅ч) газа, в то время как за тот же период 2024 года — чуть более 38 ТВт⋅ч. Наиболее резкий скачок зафиксирован в феврале, когда потребление газа выросло более чем на 26% в годовом сравнении. Увеличение, хотя и менее выраженное, продолжалось до конца июня.

Потребление электроэнергии также продемонстрировало рост: в первой половине 2025 года чехи израсходовали свыше 30,1 ТВт⋅ч. За исключением января, увеличение наблюдалось в каждый месяц.

Отметим, что в предыдущие годы Чехия, напротив, демонстрировала тенденцию к снижению энергопотребления. Это объяснялось не только теплой погодой, но и ростом цен на энергоносители. Повышение тарифов началось после банкротства ряда местных поставщиков в конце 2021 года и ускорилось на фоне полномасштабной войны России против Украины. Тогда меры экономии касались всех категорий потребителей.
газ энергетика коммунальные услуги
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