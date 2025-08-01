В Чехии снова растет потребление газа и электроэнергии

Согласно отчету ERÚ, год начался с общего снижения потребления: в январе чехи использовали меньше газа и электроэнергии, чем в январе прошлого года. Однако с февраля, когда температура значительно опустилась, спрос начал расти и сохранялся выше прошлогоднего уровня в каждый последующий месяц.





За первые шесть месяцев 2025 года было израсходовано более 43,3 тераватт-часов (ТВт⋅ч) газа, в то время как за тот же период 2024 года — чуть более 38 ТВт⋅ч. Наиболее резкий скачок зафиксирован в феврале, когда потребление газа выросло более чем на 26% в годовом сравнении. Увеличение, хотя и менее выраженное, продолжалось до конца июня.





Потребление электроэнергии также продемонстрировало рост: в первой половине 2025 года чехи израсходовали свыше 30,1 ТВт⋅ч. За исключением января, увеличение наблюдалось в каждый месяц.



