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Тысячи отелей требуют компенсацию от сервиса Booking.com
4 августа 2025
13:30
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Более 10 000 европейских отелей присоединились к коллективному иску против интернет-сервиса Booking.com, занимающегося бронированием гостиничных номеров. Отели требуют компенсации за ценовые ограничения, которые они были вынуждены принять при использовании сервиса. Об этом сообщило агентство DPA.
Основанием для иска является решение Суда Европейского союза от осени прошлого года. Согласно ему, так называемые положения о лучших ценах противоречат правилам конкуренции. Эти положения запрещали отелям предлагать номера за пределами платформы Booking.com, например собственных сайтах, по более низким ценам.
Компания Booking.com уже отменила эти положения в связи с постановлением Европейского союза о цифровых рынках. Отели хотят через суд получить компенсацию за ущерб, нанесенный им этими положениями в период с 2004 по 2024 год, пишет DPA.
«Европейские отельеры долгое время терпели несправедливые условия и чрезмерные расходы», — заявил президент европейской гостиничной ассоциации Hotrec Александрос Вассиликос. По его словам, иск показывает, что европейские отельеры не будут терпеть подобные практики на цифровом рынке.
Иск будет рассмотрен в суде Нидерландов, где находится штаб-квартира Booking.com. «Групповой иск вызывает огромный интерес», — заявил глава немецкой гостиничной ассоциации IHA Маркус Лутхе. Благодаря этому большому интересу срок для присоединения к иску был продлен до 29 августа, сообщило DPA.
Компания Booking.com уже отменила эти положения в связи с постановлением Европейского союза о цифровых рынках. Отели хотят через суд получить компенсацию за ущерб, нанесенный им этими положениями в период с 2004 по 2024 год, пишет DPA.
«Европейские отельеры долгое время терпели несправедливые условия и чрезмерные расходы», — заявил президент европейской гостиничной ассоциации Hotrec Александрос Вассиликос. По его словам, иск показывает, что европейские отельеры не будут терпеть подобные практики на цифровом рынке.
Иск будет рассмотрен в суде Нидерландов, где находится штаб-квартира Booking.com. «Групповой иск вызывает огромный интерес», — заявил глава немецкой гостиничной ассоциации IHA Маркус Лутхе. Благодаря этому большому интересу срок для присоединения к иску был продлен до 29 августа, сообщило DPA.
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