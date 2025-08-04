Тысячи отелей требуют компенсацию от сервиса Booking.com

Новости 420on 4 августа 2025 13:30 1465

Более 10 000 европейских отелей присоединились к коллективному иску против интернет-сервиса Booking.com, занимающегося бронированием гостиничных номеров. Отели требуют компенсации за ценовые ограничения, которые они были вынуждены принять при использовании сервиса. Об этом сообщило агентство DPA.