В Чехии число самозанятых достигло рекордного уровня
12 августа 2025
21:00
В первом полугодии 2025 года количество лиц, работающих по системе OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná — самозанятый), в Чехии выросло на 19 000 и достигло исторического максимума — 1,174 миллиона человек. Такие данные приводит Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ).
Для сравнения, за весь 2024 год число самозанятых увеличилось на 28 000. К этой категории относятся, в частности, частные врачи, юристы, программисты, художники, фермеры и другие специалисты, работающие на себя.
По регионам лидирует Прага — здесь зарегистрирована 221 000 самозанятых. Далее следуют Среднечешский (167 000) и Южноморавский край (132 000).
Из общего числа OSVČ основной деятельностью самозанятость является у 689 000 человек (на 8 000 больше, чем в начале года). Еще 485 000 ведут ее как дополнительный источник дохода (рост на 11 000).
По оценкам экспертов рынка труда, десятки, а то и сотни тысяч зарегистрированных OSVČ фактически не являются предпринимателями в полном смысле слова, а работают в рамках так называемой шварц-системы — схемы, при которой работодатель оформляет сотрудника как самозанятого, избегая налогов и социальных отчислений.
