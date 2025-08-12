В Чехии число самозанятых достигло рекордного уровня





Для сравнения, за весь 2024 год число самозанятых увеличилось на 28 000. К этой категории относятся, в частности, частные врачи , юристы, программисты, художники, фермеры и другие специалисты, работающие на себя.







По регионам лидирует Прага — здесь зарегистрирована 221 000 самозанятых. Далее следуют Среднечешский (167 000) и Южноморавский край (132 000).

Из общего числа OSVČ основной деятельностью самозанятость является у 689 000 человек (на 8 000 больше, чем в начале года). Еще 485 000 ведут ее как дополнительный источник дохода (рост на 11 000).







По оценкам экспертов рынка труда, десятки, а то и сотни тысяч зарегистрированных OSVČ фактически не являются предпринимателями в полном смысле слова, а работают в рамках так называемой шварц-системы — схемы, при которой работодатель оформляет сотрудника как самозанятого, избегая налогов и социальных отчислений.