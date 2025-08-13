ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Студент ЧВУТ создал самый мощный переносной лазер в Европе
13 августа 2025
19:30
350
В Праге студент Факультета электротехники Чешского технического университета (ČVUT) Михал Варшаньи из Братиславы разработал переносной лазер с оптической мощностью 125 ватт — рекордный показатель для Европы. Устройство, напоминающее оружие из «Звездных войн», настолько мощное, что даже отраженный луч может повредить зрение. Включать его вне лаборатории запрещено, а продажа невозможна.
По мощности изобретение втрое превосходит промышленные лазерные резаки и более чем в 125 000 раз — обычные лазерные указки. Для сравнения: в Чехии с прошлого года действует ограничение: максимальная мощность лазерных указок не должна превышать 1 мВт (0,001 Вт). Самые сильные лазеры, доступные непрофессионалам, имеют до 5 мВт и не могут использоваться как указки, чтобы избежать повреждения зрения.
Варшаньи применил мощный синий лазерный диод и питание на основе нитрида галлия, что позволило уменьшить размеры при сохранении эффективности. Разработка велась в рамках факультативного курса «Как сделать (почти) что угодно», где студенты создают собственные проекты без строгих рамок.
«Хотелось собрать что-то сложное и компактное. Переносные лазеры — известный вызов среди энтузиастов, но их ограничивает питание и мощность. Я решил проверить, на что способен», — рассказал студент.
Для Варшаньи проект стал практическим опытом моделирования схем, проектирования охлаждения и работы с технической документацией.
Этот лазер — второй по мощности в мире. Лидерство удерживает американский ютубер Styropyro, который всего за неделю до этого представил свой переносной лазер мощностью 250 ватт.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
12 АВГУСТА 2025
1052
12:10
8 АВГУСТА 2025
2184
16:30
6 АВГУСТА 2025
1598
21:00
5 АВГУСТА 2025
1357
19:30
5 АВГУСТА 2025
1140
13:30
5 АВГУСТА 2025
2704
13:30
4 АВГУСТА 2025
4147
18:00
3 АВГУСТА 2025
2743
13:00
2 АВГУСТА 2025
2436
09:15
2 АВГУСТА 2025
1949
21:00
1 АВГУСТА 2025
1230
16:30
1 АВГУСТА 2025
1040
21:00
31 ИЮЛЯ 2025
2034
19:30
31 ИЮЛЯ 2025
1135
13:17
31 ИЮЛЯ 2025
6989