Студент ЧВУТ создал самый мощный переносной лазер в Европе





По мощности изобретение втрое превосходит промышленные лазерные резаки и более чем в 125 000 раз — обычные лазерные указки. Для сравнения: в Чехии с прошлого года действует ограничение : максимальная мощность лазерных указок не должна превышать 1 мВт (0,001 Вт). Самые сильные лазеры, доступные непрофессионалам, имеют до 5 мВт и не могут использоваться как указки, чтобы избежать повреждения зрения.





Варшаньи применил мощный синий лазерный диод и питание на основе нитрида галлия, что позволило уменьшить размеры при сохранении эффективности. Разработка велась в рамках факультативного курса «Как сделать (почти) что угодно», где студенты создают собственные проекты без строгих рамок.

«Хотелось собрать что-то сложное и компактное. Переносные лазеры — известный вызов среди энтузиастов, но их ограничивает питание и мощность. Я решил проверить, на что способен», — рассказал студент.





Для Варшаньи проект стал практическим опытом моделирования схем, проектирования охлаждения и работы с технической документацией.





Этот лазер — второй по мощности в мире. Лидерство удерживает американский ютубер Styropyro, который всего за неделю до этого представил свой переносной лазер мощностью 250 ватт.