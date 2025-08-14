В Праге прошел протест против возможных уступок на переговорах США и РФ

Целью участников было напомнить о событиях Мюнхенского соглашения 1938 года, когда в интересах сохранения мира великие державы согласились на передачу части территории Чехословакии нацистской Германии. Организаторы провели историческую параллель с нынешней войной России против Украины и выразили опасения, что на предстоящих переговорах могут быть сделаны политические уступки Москве.









Участники принесли украинские флаги и плакаты с предупреждением о «продаже» страны. Протест был приурочен к запланированной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая должна состояться в пятницу на Аляске.