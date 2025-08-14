ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В Праге прошел протест против возможных уступок на переговорах США и РФ

14 августа 2025
16:30
841
13 августа перед зданием американского посольства в Праге собрались несколько десятков человек на тихий протест под названием «Мюнхен 1938, Аляска 2025? Не продавайте Украину!». Акция была организована инициативой Občanský rozcestník при поддержке движений Milion chvilek pro demokracii и Kaputin.
Целью участников было напомнить о событиях Мюнхенского соглашения 1938 года, когда в интересах сохранения мира великие державы согласились на передачу части территории Чехословакии нацистской Германии. Организаторы провели историческую параллель с нынешней войной России против Украины и выразили опасения, что на предстоящих переговорах могут быть сделаны политические уступки Москве.

Участники принесли украинские флаги и плакаты с предупреждением о «продаже» страны. Протест был приурочен к запланированной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая должна состояться в пятницу на Аляске. 

Ожидается, что лидеры стран обсудят пути прекращения войны. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил после видеоконференции с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, что в переговорах должны быть учтены интересы безопасности Европы и Украины. По словам Мерца, европейские государства надеются на успех переговоров, однако Зеленский подчеркнул, что Путин не заинтересован в мире. 
