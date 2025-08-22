Келлнер-младший получит в наследство 40 миллиардов крон

Акционеры группы PPF, Рената Келлнер вместе с дочерьми Анной Келлнер, Ларой Кодл Келлнер и Марией Изабеллой Келлнер, заключили соглашение с Петром Келлнером — младшим о выкупе его миноритарной 10-процентной доли в группе PPF.