Келлнер-младший получит в наследство 40 миллиардов крон
22 августа 2025
12:30
Акционеры группы PPF, Рената Келлнер вместе с дочерьми Анной Келлнер, Ларой Кодл Келлнер и Марией Изабеллой Келлнер, заключили соглашение с Петром Келлнером — младшим о выкупе его миноритарной 10-процентной доли в группе PPF.
Сама сделка проходит в форме выкупа собственных акций, и ее завершение ожидается в течение 2025 года.
Обе стороны договорились, что не будут комментировать ни стоимость, ни форму сделки. После ее завершения Рената Келлернова с дочерьми будут владеть 100% долей в группе PPF. По информации SZ Byznys, сумма сделки должна составить около 40 миллиардов крон.
«От своего имени и от имени своих дочерей я хотела бы пожелать Петру всего наилучшего в его бизнесе. Мы уважаем его желание реализовать свое будущее в бизнесе вне структуры PPF. Несмотря на то, что мы расстаемся в деловом плане, наша дружба и личные отношения остаются неизменными», — сказала Рената Келлнер.
В своем последнем рейтинге чешских миллиардеров, опубликованном в мае, журнал Forbes оценил состояние Ренаты Келлнер и ее семьи в 378 миллиардов крон. Аналогичную оценку в размере 373,5 миллиарда крон дает агентство Bloomberg в своем рейтинге долларовых миллиардеров.
«Дебаты о выкупе моей миноритарной доли в PPF начались несколько месяцев назад. Я рад, что столь сложный процесс удалось успешно завершить. Благодарю Ренату, Анну, Лару и Марию за то, что мы вместе смогли развивать группу PPF. Желаю им и всей группе больших успехов», — сказал Петр Келлнер — младший.
По информации SZ Byznys, PPF будет финансировать выкуп акций за счет собственных средств и банковского финансирования. В этом могут участвовать целый ряд банковских домов.
Семья Келлнеров полностью контролирует группу PPF с августа 2023 года, когда она выкупила доли долголетних соратников Петра Келлнера и миноритарных акционеров Ладислава Бартоничка и Жана-Паскаля Дювьесарта, которые владели по 0,535% акций группы PPF. Сумма выплаты не была обнародована.
Петр Келлнер — младший был акционером группы PPF с 2022 года, когда было завершено наследственное дело, последовавшее за трагической смертью мажоритарного акционера группы PPF Петра Келлнера в 2021 году.
Петр Келлнер — младший никогда не принимал активного участия в бизнесе группы PPF. Однако внимание привлекли его инвестиции в пражский рынок недвижимости. Например, в этом году, согласно кадастровым данным, он купил три квартиры в элитном комплексе в Праге за 280 миллионов крон у компании Karla Pražáka, владельца группы Kaprain.
