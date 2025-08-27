Жара, сильный ветер и риск пожаров. Какая погода ожидается на Мораве и в Силезии

Перед прохождением волнистого холодного фронта в четверг усиливается приток теплого воздуха с юга. Поэтому максимальные дневные температуры в Полабии, Поохржи, части Южной Чехии, а также на юге и в центральной Моравии могут превысить 31 градус Цельсия. Метеорологи рекомендуют пить больше несладких безалкогольных напитков и ограничить физическую активность.





«Одновременно на востоке Моравии, в Силезии и на северо-востоке Чешско-Моравской возвышенности к полудню четверга ожидаются порывы ветра местами до 65 километров в час, который будет продолжаться до вечера, когда начнет ослабевать», — отмечает ČHMÚ. Ветер может ломать ветви деревьев и причинять незначительный ущерб зданиям.





Из-за продолжительного периода без дождя и сочетания высоких температур с порывистым ветром возрастает риск возникновения и распространения пожаров на Мораве и в Силезии. Опасность уменьшится ночью с четверга на пятницу, когда ветер ослабнет, а позже в пятницу ожидаются осадки.









Метеорологи прогнозируют редкий дождь или кратковременные ливни в субботу, при этом осадки постепенно уменьшатся с запада. В воскресенье ожидается ясная или малоблачная погода с дневными максимумами от 23 до 28 градусов Цельсия.

В связи с повышенным риском пожаров метеорологи просят не разжигать огонь на природе, особенно в лесах. Следует также избегать бросания окурков на землю и использования походных плит для готовки.