Венгрия подала в суд на ЕС из-за использования замороженных российских денег для Украины

28 августа 2025
Венгрия подала в суд на Европейский союз из-за решения предоставить доходы от замороженных российских активов Украине,. Об этом сообщает сайт Euronews, согласно которому делом занимается Трибунал Суда ЕС, то есть суд низшей инстанции. По данным венгерских СМИ, это решение может создать прецедент для защиты права вето, которое Будапешт требует в своем иске.
В прошлом году страны-члены ЕС договорились использовать доходы от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия для Украины и ее послевоенного восстановления. Большая часть доходов должна быть использована в интересах Киева через так называемый Европейский инструмент мира (EPF), из которого финансируются закупки оружия, в которых Венгрия не участвует.

В иске Будапешт утверждает, что ЕС не уважал его право вето и обошел его, заявив, что Венгрия не является государством, вносящим вклад в закупки оружия для Украины.

«В результате были нарушены принципы равенства государств-членов и демократического функционирования Европейского союза, поскольку государство-член было лишено, неоправданно и без правового основания, своего права голоса», — говорится в иске, согласно Euronews.

Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан поддерживает тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, часто блокирует меры ЕС, направленные против Москвы за ее агрессию в отношении Украины.
Будапешт подал жалобу в мае, суд принял ее на рассмотрение на этой неделе, и рассмотрение может занять несколько лет, прежде чем будет вынесено решение, пишет сайт.
