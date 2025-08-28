Интерес к Lego бьет рекорды

Выставка «Лего» на главном железнодорожном вокзале города несколько лет назад.

«Рынок игрушек в этом году действительно вернулся к увеличению, но мы растем быстрее и увеличиваем свою долю на рынке», — отметил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен. Он добавил, что весь сегмент вырос почти на 7%.









Компания зафиксировала успех на всех рынках, включая Китай , где в последние годы сталкивалась с трудностями. По словам Кристиансена, партнерства с известными брендами помогли увеличить выручку в разных демографических группах.

Компания Lego была основана в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном и получила название от датских слов «leg godt», что означает «играйте хорошо».









Сейчас семья Кристиансенов является самой богатой в Дании, а Lego — крупнейшим производителем игрушек в мире по объему выручки. Компания остается семейным бизнесом и не имеет акций на бирже.