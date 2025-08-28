ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Интерес к Lego бьет рекорды

Новости и статьи
28 августа 2025
21:00
426
Датский производитель конструкторов Lego в первом полугодии увеличил выручку более чем на 10% — до рекордных 34,6 млрд датских крон (113,7 млрд чешских крон). Росту продаж способствовали партнерства с крупными брендами, включая Формулу-1 и Парк Юрского периода.
Выставка «Лего» на главном железнодорожном вокзале города несколько лет назад.
 
«Рынок игрушек в этом году действительно вернулся к увеличению, но мы растем быстрее и увеличиваем свою долю на рынке», — отметил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен. Он добавил, что весь сегмент вырос почти на 7%. 

Компания зафиксировала успех на всех рынках, включая Китай, где в последние годы сталкивалась с трудностями. По словам Кристиансена, партнерства с известными брендами помогли увеличить выручку в разных демографических группах. 

Компания Lego была основана в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном и получила название от датских слов «leg godt», что означает «играйте хорошо». 

Сейчас семья Кристиансенов является самой богатой в Дании, а Lego — крупнейшим производителем игрушек в мире по объему выручки. Компания остается семейным бизнесом и не имеет акций на бирже. 

Один из заводов Lego находится в Кладно, его открыли в 2000 году. На чешском заводе декорируют наборы, собирают мелкие детали и упаковывают продукцию.
игры Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
27 АВГУСТА 2025
990
БИЗНЕС
ЖАРА, СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР И РИСК ПОЖАРОВ. КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ НА МОРАВЕ И В СИЛЕЗИИ
11:00
27 АВГУСТА 2025
6256
ЖИЗНЬ
ПРАГА СРЕДИ ХУДШИХ В ЕВРОПЕ. ДЛЯ ПОКУПКИ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО 15 ГОДОВЫХ СРЕДНИХ ЗАРПЛАТ
11:00
26 АВГУСТА 2025
1414
ЖИЗНЬ
КАЗАХСКОЕ КИНО В ЧЕХИИ: ВСТРЕЧИ С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ
19:30
25 АВГУСТА 2025
2959
ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПАНИИ ОЩУЩАЮТ НЕХВАТКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕСМОТРЯ НА РОСТ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ
16:30
25 АВГУСТА 2025
2530
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧАСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ДОЛЖНА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ: СРОК ПРИБЛИЖАЕТСЯ
17:00
24 АВГУСТА 2025
1709
ОБРАЗОВАНИЕ
ОПРОС: ДВЕ ПЯТЫХ ЛЮДЕЙ 30–64 ЛЕТ В ЧЕХИИ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
11:00
24 АВГУСТА 2025
1803
ЖИЗНЬ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДО 22 400 КРОН
18:00
23 АВГУСТА 2025
1845
ОБРАЗОВАНИЕ
СКОЛЬКО ТРАТЯТ НА ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РОДИТЕЛИ В ЧЕХИИ?
12:30
22 АВГУСТА 2025
3129
БИЗНЕС
КЕЛЛНЕР-МЛАДШИЙ ПОЛУЧИТ В НАСЛЕДСТВО 40 МИЛЛИАРДОВ КРОН
17:00
16 АВГУСТА 2025
2252
ЖИЗНЬ
В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ BLOGGER FEST 2025: ФЕСТИВАЛЬ ДНЕМ И ВЕЧЕРИНКА НОЧЬЮ
14:00
16 АВГУСТА 2025
1873
ЖИЗНЬ
ИНТЕРВЬЮ С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ — РЕЖИССЕРОМ, СЦЕНАРИСТОМ, ПИСАТЕЛЕМ
16:30
14 АВГУСТА 2025
3849
БИЗНЕС
В ПРАГЕ ПРОШЕЛ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВОЗМОЖНЫХ УСТУПОК НА ПЕРЕГОВОРАХ США И РФ
09:30
14 АВГУСТА 2025
2599
БИЗНЕС
СДЕЛКА ГОДА? МИЛЛИАРДЕР КРЖЕТИНСКИЙ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ AAA AUTO
19:30
13 АВГУСТА 2025
4239
БИЗНЕС
СТУДЕНТ ЧВУТ СОЗДАЛ САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ЛАЗЕР В ЕВРОПЕ
21:00
12 АВГУСТА 2025
2662
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ