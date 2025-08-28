ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Интерес к Lego бьет рекорды
28 августа 2025
21:00
Датский производитель конструкторов Lego в первом полугодии увеличил выручку более чем на 10% — до рекордных 34,6 млрд датских крон (113,7 млрд чешских крон). Росту продаж способствовали партнерства с крупными брендами, включая Формулу-1 и Парк Юрского периода.
Выставка «Лего» на главном железнодорожном вокзале города несколько лет назад.
«Рынок игрушек в этом году действительно вернулся к увеличению, но мы растем быстрее и увеличиваем свою долю на рынке», — отметил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен. Он добавил, что весь сегмент вырос почти на 7%.
Компания зафиксировала успех на всех рынках, включая Китай, где в последние годы сталкивалась с трудностями. По словам Кристиансена, партнерства с известными брендами помогли увеличить выручку в разных демографических группах.
Компания Lego была основана в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном и получила название от датских слов «leg godt», что означает «играйте хорошо».
Сейчас семья Кристиансенов является самой богатой в Дании, а Lego — крупнейшим производителем игрушек в мире по объему выручки. Компания остается семейным бизнесом и не имеет акций на бирже.
Один из заводов Lego находится в Кладно, его открыли в 2000 году. На чешском заводе декорируют наборы, собирают мелкие детали и упаковывают продукцию.
