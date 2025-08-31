ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Большинство чехов хотят заменить источник отопления, но не могут получить субсидии

Новости и статьи
31 августа 2025
11:00
533
Значительная часть чехов планирует заменить свой источник отопления, однако государственную субсидию на это получает лишь четверть из них. Большинство желающих останавливает административная сложность оформления заявок, неуверенность в соблюдении условий программы и запутанность информации. Такие данные показал опрос агентства Ipsos для компании Stiebel Eltron.
«То, что программа "Новая зеленая экономия" с момента запуска поддержала замену более 80 000 источников тепла, показывает реальный интерес чехов к энергосберегающим мерам. Но, по нашему исследованию, субсидию использовала только четверть тех, кто провел замену в этом году, что указывает на гораздо больший потенциал программы. Более понятные условия и упрощенный процесс могли бы значительно увеличить число домохозяйств, выбирающих экологически чистый источник отопления», – отметил руководитель технического отдела Stiebel Eltron Давид Шафранек.


Согласно опросу, проведенному на стыке июля и августа с участием 1 021 респондента, в этом году 14% чехов планируют заменить источник отопления дома или дачи. Треть респондентов собирается перейти на тепловой насос, более 20% отдают предпочтение твердым альтернативным видам топлива: древесине, пеллетам или биомассе, 19% рассматривают переход на природный газ.


Среди тех, кто уже заменил источник тепла, почти треть выбрала котлы на твердых альтернативных видах топлива, более четверти – тепловые насосы, третье место занимает природный газ.


По данным опроса, почти половину респондентов главным мотивирующим фактором для замены и подачи заявки на субсидию стала бы упрощенная процедура оформления. Для 44% важна возможность получения денег заранее, до реализации замены. Также значимы лучшая информированность о условиях и преимуществах программы и снижение требований к софинансированию – эти факторы мотивировали бы более трети участников. Быстрое одобрение заявок поддержали бы свыше 19% респондентов.


«Эти данные показывают, что главные препятствия по-прежнему связаны со сложностью процесса. Люди теряются в условиях, их отпугивают сложные формы и долгие ожидания. Чтобы поддержка экологичного отопления охватила как можно больше домохозяйств, систему необходимо максимально упростить», – подчеркнул Шафранек.
Чехия недвижимость экология
