Чешские оружейники успешнее немцев в Украине





Обе чешские компании подписали контракты с украинской государственной компанией «Укроборонпром» только в августе прошлого года.

«Чешская Республика поддерживает Украину в обороне от беспрецедентной российской агрессии как дипломатическими средствами, так и через экономическую, гуманитарную и военную помощь. Я горжусь чешскими компаниями Česká zbrojovka и Sellier & Bellot не только за поставки военной техники вооруженным силам Украины, но и за создание самостоятельной украинской оборонной промышленности», — тогда заявил премьер-министр Петр Фиала.









Česká zbrojovka в Украине не начинала «с нуля». Производство штурмовых винтовок было запущено на уже действующих заводах, куда перенесли технологии . «Мы сотрудничаем с местной оборонной промышленностью. Собственный завод там мы не строим и не планировали. Текущее сотрудничество считаем взаимовыгодным», — сказал Радек Хауэрланд из Česká zbrojovka.

Аналогично поступила и компания Sellier & Bellot: «В рамках согласованного трансфера мы поставляем оборудование для производства малокалиберных боеприпасов. Эксплуатация и управление заводом, включая установленную технологию, полностью в ведении украинских партнеров», — сообщил представитель компании Ондржей Чинчура.









Примерно в то же время немецкий концерн Rheinmetall договорился с украинской стороной о сотрудничестве. Соглашение предусматривало строительство двух заводов по производству крупнокалиберных боеприпасов: один в немецком Унтерлюссе, второй непосредственно в Украине. Пока завод в Нижней Саксонии, где в прошлом году на церемонии закладки присутствовал канцлер Олаф Шольц, запускается, строительство украинского завода не началось.

«Мы начали решать строительство завода в Украине примерно одновременно с Германией. У нас он уже стоит и полностью готов, в Украине — нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высок, и это меня, конечно, не радует», — отметил глава Rheinmetall Армин Паппергер.





Украинская сторона стремится увеличить производственные мощности немецкого завода с нынешних примерно 350 000 боеприпасов в год до двукратного объема, однако планы тормозятся из-за нехватки финансирования. Когда именно начнется строительство украинского завода, пока неизвестно.



