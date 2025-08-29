ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чешские оружейники успешнее немцев в Украине
29 августа 2025
18:00
Компания Sellier & Bellot из Влашима производит боеприпасы в Украине, а Česká zbrojovka из холдинга Colt CZ Group несколько месяцев назад запустила там линию по производству штурмовых винтовок Bren. В то же время немецкий оружейный гигант Rheinmetall до сих пор сталкивается с украинской бюрократией и не начал производство крупнокалиберных боеприпасов.
Обе чешские компании подписали контракты с украинской государственной компанией «Укроборонпром» только в августе прошлого года.
«Чешская Республика поддерживает Украину в обороне от беспрецедентной российской агрессии как дипломатическими средствами, так и через экономическую, гуманитарную и военную помощь. Я горжусь чешскими компаниями Česká zbrojovka и Sellier & Bellot не только за поставки военной техники вооруженным силам Украины, но и за создание самостоятельной украинской оборонной промышленности», — тогда заявил премьер-министр Петр Фиала.
Česká zbrojovka в Украине не начинала «с нуля». Производство штурмовых винтовок было запущено на уже действующих заводах, куда перенесли технологии. «Мы сотрудничаем с местной оборонной промышленностью. Собственный завод там мы не строим и не планировали. Текущее сотрудничество считаем взаимовыгодным», — сказал Радек Хауэрланд из Česká zbrojovka.
Аналогично поступила и компания Sellier & Bellot: «В рамках согласованного трансфера мы поставляем оборудование для производства малокалиберных боеприпасов. Эксплуатация и управление заводом, включая установленную технологию, полностью в ведении украинских партнеров», — сообщил представитель компании Ондржей Чинчура.
Примерно в то же время немецкий концерн Rheinmetall договорился с украинской стороной о сотрудничестве. Соглашение предусматривало строительство двух заводов по производству крупнокалиберных боеприпасов: один в немецком Унтерлюссе, второй непосредственно в Украине. Пока завод в Нижней Саксонии, где в прошлом году на церемонии закладки присутствовал канцлер Олаф Шольц, запускается, строительство украинского завода не началось.
«Мы начали решать строительство завода в Украине примерно одновременно с Германией. У нас он уже стоит и полностью готов, в Украине — нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высок, и это меня, конечно, не радует», — отметил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
Украинская сторона стремится увеличить производственные мощности немецкого завода с нынешних примерно 350 000 боеприпасов в год до двукратного объема, однако планы тормозятся из-за нехватки финансирования. Когда именно начнется строительство украинского завода, пока неизвестно.
Опыт Чехии показывает, что перенос технологий и производственных линий на уже действующие заводы возможен, относительно прост и позволяет быстро запускать производство после обучения персонала. Строительство новых заводов сложнее — не только из-за войны, но и из-за все еще вездесущей бюрократии, с которой страна не справилась.
