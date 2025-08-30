ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Panasonic открыл в Пльзене предприятие стоимостью 8 миллиардов крон. Людям составляют конкуренцию роботы
30 августа 2025
15:00
Гигантский комплекс с производственной площадью в 14 гектаров. Стоимость комплекса составляет 8 миллиардов крон, и через несколько лет будет производить 1,4 миллиона тепловых насосов в год. Это новый завод, который японская компания Panasonic торжественно открыла в пятницу, 29 августа, в Пльзене — Борских полях.
Однако те, кто ожидал, что сюда будут приходить на работу тысячи сотрудников, ошибаются. На данный момент на территории завода работает всего 700 человек, а в 2030 году, когда Panasonic планирует поставлять свои насосы на весь европейский рынок и завод будет работать на полную мощность, их число увеличится максимум вдвое.
Многие должности займут роботы. «Первоначальные планы предусматривали создание до двух тысяч рабочих мест, но на эти прогнозы значительно повлияла интеграция автоматизации», — сказал Радек Вах, директор по стратегии пльзеньского завода Panasonic.
Роботы на производственных линиях
«В современном производстве господствуют цифровизация, искусственный интеллект и автоматизация, поэтому мы тоже сделали на них значительную ставку. В настоящее время на территории завода у нас есть 80 роботов, и в ближайшие годы мы планируем реализовать еще десятки проектов по автоматизации», — пояснил Вах.
«Мы рассчитываем на использование сотен роботов и машин, в том числе автоматически управляемых транспортных средств и автономных мобильных роботов для доставки материалов или транспортировки готовой продукции. В производстве компонентов мы стремимся к полной, то есть стопроцентной автоматизации», — добавил он.
Мы набираем инженеров
В Борских полях Panasonic построит европейский центр разработки и исследований, специализирующийся на тепловых насосах типа «воздух-вода». «Связь между исследованиями и разработками и производством имеет стратегическое значение для нашего бренда», — отметил Тетсумаса Мизута, генеральный директор завода в Пльзене.
Новый завод сможет принять до 1 400 человек.
«Поэтому мы инвестируем в создание центра более 600 миллионов крон. Одним из ключевых партнеров является Горная школа — Технический университет Остравы, который полностью спроектировал и построит одну из исследовательских лабораторий», — напомнил Мизута.
«Планируется обеспечить в Пльзене полную разработку теплового насоса вплоть до конечного продукта. Здесь также будет ряд испытательных и нагрузочных лабораторий, которые, среди прочего, будут тестировать насосы при экстремальных температурах. После полноценного ввода центра в эксплуатацию мы постепенно наберем десятки инженеров, которые будут заниматься соответствующими исследованиями и разработками для всего континента», — добавил он.
На церемонии перерезания ленточки присутствовал премьер-министр Петр Фиала (ODS): «Открытие этого передового завода укрепляет конкурентоспособность чешской промышленности, создает новые квалифицированные рабочие места и подтверждает, что Чешская Республика предлагает привлекательные условия для технологически сложных и инновационных проектов. Мы хотим, чтобы здесь создавались готовые продукты с высокой добавленной стоимостью, чтобы предприятия были связаны с наукой и исследованиями».
Panasonic связан с Пльзенем уже почти три десятилетия: в 1996 году компания начала строительство завода по производству телевизоров в Борских полях, это была первая японская инвестиция в Чехии. Западночешская метрополия была «столицей телевизоров», как утверждал один из рекламных щитов того времени, до 2022 года, когда производство этой техники здесь было прекращено. В том же году компания сосредоточилась исключительно на тепловых насосах.
