Panasonic открыл в Пльзене предприятие стоимостью 8 миллиардов крон. Людям составляют конкуренцию роботы

30 августа 2025

Гигантский комплекс с производственной площадью в 14 гектаров. Стоимость комплекса составляет 8 миллиардов крон, и через несколько лет будет производить 1,4 миллиона тепловых насосов в год. Это новый завод, который японская компания Panasonic торжественно открыла в пятницу, 29 августа, в Пльзене — Борских полях.