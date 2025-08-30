Panasonic открыл в Пльзене предприятие стоимостью восемь миллиардов крон. Людям составляют конкуренцию роботы

Гигантский комплекс с производственной площадью в 14 гектаров. Стоимость комплекса составляет восемь миллиардов крон, и через несколько лет будет производить 1,4 миллиона тепловых насосов в год. Это новый завод, который японская компания Panasonic торжественно открыла в пятницу, 29 августа, в Пльзене-Борских полях.