Алкоголь и странные покупки на миллионы: аудит в школе в Градец-Кралове шокировал мэрию

Мэрия начала аудит в школе в феврале этого года, проверяя бухгалтерию за 2022, 2023 годы и часть 2024 года.«Отдел аудита в настоящее время исследует широкий спектр нарушений в учётных документах школы . После нескольких месяцев детальной проверки можно подтвердить, что имело место серьёзное нарушение со стороны тогдашнего руководства школы», — заявила мэр Павлина Спрингерова.





Нарушения происходили в период работы предыдущего директора. В августе прошлого года его сменил новый директор, прошедший открытый конкурс

В документах, на которые была направлена проверка, были обнаружены счета, не связанные с деятельностью школы. Например, покупка чехла для раздвижной двери стоимостью несколько десятков тысяч крон, хотя в здании таких дверей нет. Также были приобретены водяной насос и домашняя водопроводная установка, хотя школа подключена к водопроводу и не имеет колодца. Кроме того, выявлены счета на покупку алкогольных напитков, фотокниг, касс и электронного оборудования, отсутствующих в школе.





«Проверка ещё не завершена, о чём мы информировали прокуратуру. Изучение отдельных документов продолжается. Окончание планируется на осень. После этого город примет решение о дальнейшем шаге в отношении школы», — уточнила руководитель отдела внутреннего аудита и контроля мэрии Ярослава Фикрова.





Контроль за школами Градца-Кралове проводится регулярно, но каждый раз с фокусом на разные аспекты.



«Эти проверки проводят как отдел внутреннего аудита, так и отдел образования, и обычно они занимают несколько недель или месяцев. За год проходит около семи-восьми школ. Каждая проверка направлена на конкретную сферу: качество образования, работу столовой или финансовое управление, как в данном случае», — добавила мэр Спрингерова.