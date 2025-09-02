ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Алкоголь и странные покупки на миллионы: аудит в школе в Градце-Кралове шокировал мэрию

Новости и статьи
2 сентября 2025
19:30
2051
Финансовый аудит, проведенный по инициативе мэрии Градца-Кралове в начальной и детской школе в Новом Градце-Кралове, выявил подозрительные бухгалтерские операции. В учетных документах школы обнаружились статьи расходов, никак не связанные с ее деятельностью. Несмотря на то, что проверка еще не завершена, город направил уголовное заявление с подозрением на совершение преступления в районную прокуратуру. Сумма ущерба оценивается в миллионы крон.
Мэрия начала аудит в школе в феврале этого года, проверяя бухгалтерию за 2022, 2023 годы и часть 2024 года.

«Отдел аудита в настоящее время исследует широкий спектр нарушений в учетных документах школы. После нескольких месяцев детальной проверки можно подтвердить, что имело место серьезное нарушение со стороны тогдашнего руководства школы», — заявила мэр Павлина Спрингерова.

Нарушения происходили в период работы предыдущего директора. В августе прошлого года его сменил новый директор, прошедший открытый конкурс.

В проверенных документах были обнаружены счета, не связанные с деятельностью школы. Например, покупка чехла для раздвижной двери стоимостью несколько десятков тысяч крон, хотя в здании таких дверей нет. Также были приобретены водяной насос и домашняя водопроводная установка, хотя школа подключена к водопроводу и не имеет колодца. Кроме того, выявлены счета на покупку алкогольных напитков, фотокниг, касс и электронного оборудования, отсутствующих в школе.

«Проверка еще не завершена, о чем мы информировали прокуратуру. Изучение отдельных документов продолжается. Окончание планируется на осень. После этого город примет решение о дальнейшем шаге в отношении школы», — уточнила руководитель отдела внутреннего аудита и контроля мэрии Ярослава Фикрова.

Контроль за школами Градца-Кралове проводится регулярно, но каждый раз с фокусом на разные аспекты. 

«Эти проверки проводят как отдел внутреннего аудита, так и отдел образования, и обычно они занимают несколько недель или месяцев. За год проходит около семи-восьми школ. Каждая проверка направлена на конкретную сферу: качество образования, работу столовой или финансовое управление, как в данном случае», — добавила мэр Спрингерова.
школы образование Градец Кралове
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1591
БИЗНЕС
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ВИЧ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАРАЖЕНИЕ, НО СТОИТ СОТНИ ТЫСЯЧ И НЕ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ СТРАХОВКОЙ
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1422
ЖИЗНЬ
АНАЛИТИКИ УДИВЛЕНЫ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ВЫРОСЛА НА 5,3% И СОСТАВИЛА 49 402 КРОНЫ
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1382
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1394
БИЗНЕС
ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ НА ФОНЕ СЛАБОГО ДОЛЛАРА И ОЖИДАНИЙ СНИЖЕНИЯ СТАВОК В США
21:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
3834
ОБРАЗОВАНИЕ
С 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛЬНИКИ ЧЕХИИ МОГУТ БРАТЬ С СОБОЙ ДОМАШНЮЮ ЕДУ И ЕСТЬ ЕЕ В СТОЛОВОЙ
15:45
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2066
ОБРАЗОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МЕНЯЕТ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ
15:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1633
БИЗНЕС
ИНОСТРАНЕЦ ПОГИБ, СОРВАВШИСЬ СО СКАЛЫ В ПРАЖСКОМ БРАНИКЕ
13:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
8006
БИЗНЕС
ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ХОТЯТ АКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ СО СКРЫТЫМ ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
11:00
31 АВГУСТА 2025
3015
БИЗНЕС
БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ ИСТОЧНИК ОТОПЛЕНИЯ, НО НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ
15:00
30 АВГУСТА 2025
5322
БИЗНЕС
PANASONIC ОТКРЫЛ В ПЛЬЗЕНЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТОИМОСТЬЮ 8 МИЛЛИАРДОВ КРОН. ЛЮДЯМ СОСТАВЛЯЮТ КОНКУРЕНЦИЮ РОБОТЫ
18:00
29 АВГУСТА 2025
1595
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ УСПЕШНЕЕ НЕМЦЕВ В УКРАИНЕ
21:00
28 АВГУСТА 2025
1766
БИЗНЕС
ИНТЕРЕС К LEGO БЬЕТ РЕКОРДЫ
18:00
27 АВГУСТА 2025
1455
БИЗНЕС
ЖАРА, СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР И РИСК ПОЖАРОВ. КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ В МОРАВИИ И СИЛЕЗИИ
11:00
27 АВГУСТА 2025
8103
ЖИЗНЬ
ПРАГА СРЕДИ ХУДШИХ В ЕВРОПЕ. ДЛЯ ПОКУПКИ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО 15 ГОДОВЫХ СРЕДНИХ ЗАРПЛАТ
11:00
26 АВГУСТА 2025
2005
ЖИЗНЬ
КАЗАХСКОЕ КИНО В ЧЕХИИ: ВСТРЕЧИ С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ