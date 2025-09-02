ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Алкоголь и странные покупки на миллионы: аудит в школе в Градце-Кралове шокировал мэрию
2 сентября 2025
19:30
2051
Финансовый аудит, проведенный по инициативе мэрии Градца-Кралове в начальной и детской школе в Новом Градце-Кралове, выявил подозрительные бухгалтерские операции. В учетных документах школы обнаружились статьи расходов, никак не связанные с ее деятельностью. Несмотря на то, что проверка еще не завершена, город направил уголовное заявление с подозрением на совершение преступления в районную прокуратуру. Сумма ущерба оценивается в миллионы крон.
Мэрия начала аудит в школе в феврале этого года, проверяя бухгалтерию за 2022, 2023 годы и часть 2024 года.
«Отдел аудита в настоящее время исследует широкий спектр нарушений в учетных документах школы. После нескольких месяцев детальной проверки можно подтвердить, что имело место серьезное нарушение со стороны тогдашнего руководства школы», — заявила мэр Павлина Спрингерова.
Нарушения происходили в период работы предыдущего директора. В августе прошлого года его сменил новый директор, прошедший открытый конкурс.
В проверенных документах были обнаружены счета, не связанные с деятельностью школы. Например, покупка чехла для раздвижной двери стоимостью несколько десятков тысяч крон, хотя в здании таких дверей нет. Также были приобретены водяной насос и домашняя водопроводная установка, хотя школа подключена к водопроводу и не имеет колодца. Кроме того, выявлены счета на покупку алкогольных напитков, фотокниг, касс и электронного оборудования, отсутствующих в школе.
«Проверка еще не завершена, о чем мы информировали прокуратуру. Изучение отдельных документов продолжается. Окончание планируется на осень. После этого город примет решение о дальнейшем шаге в отношении школы», — уточнила руководитель отдела внутреннего аудита и контроля мэрии Ярослава Фикрова.
Контроль за школами Градца-Кралове проводится регулярно, но каждый раз с фокусом на разные аспекты.
«Эти проверки проводят как отдел внутреннего аудита, так и отдел образования, и обычно они занимают несколько недель или месяцев. За год проходит около семи-восьми школ. Каждая проверка направлена на конкретную сферу: качество образования, работу столовой или финансовое управление, как в данном случае», — добавила мэр Спрингерова.
