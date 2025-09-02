ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Золото бьёт рекорды на фоне слабого доллара и ожиданий снижения ставок в США

2 сентября 2025
21:00
Цена золота на спотовом рынке сегодня достигла 3508,50 доллара (73 260 Kč) за тройскую унцию (31,1 грамма), установив исторический максимум. Поддержку «жёлтому металлу» оказывает слабый доллар и растущие ожидания снижения процентных ставок в США. Рост цен продолжается шестой день подряд.
Серебро остаётся около 14-летнего максимума, достигнутого в понедельник. 

«Слабая экономическая конъюнктура и ожидания снижения процентных ставок в США способствуют росту цен на драгоценные металлы», – сообщил агентству Reuters аналитик компании Capital.com Кайл Родда. 

«Дополнительным фактором является углубляющийся кризис доверия к долларовым активам на фоне атак президента США Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы (ФРС)», – добавил он. 

Президент Трамп уже несколько месяцев критикует ФРС и её председателя Джерома Пауэлла за то, что ставки пока не снижены, а также за дорогостоящую реконструкцию штаб-квартиры центрального банка в Вашингтоне. 

По данным инструмента CME FedWatch, инвесторы оценивают с 90-процентной вероятностью, что ФРС 17 сентября снизит основную процентную ставку на четверть процентного пункта. 

Цена серебра на спотовом рынке около 7:30 по центральноевропейскому времени выросла на 0,1% до 40,71 доллара за унцию. Превышение отметки в 40 долларов произошло уже в понедельник, когда серебро продавалось дороже всего с сентября 2011 года. 

«В долгосрочной перспективе фундаментальные показатели золота и серебра остаются сильными. Центральные банки продолжают закупки золота, а спрос на серебро стимулирует промышленность, особенно в контексте перехода на возобновляемые источники энергии. Кроме того, растущий интерес инвесторов к драгоценным металлам усиливает дисбаланс между предложением и спросом. Его хорошо видно по росту покупок металлов через ETF-фонды. Инвестиции в серебро растут уже седьмой месяц подряд, что является самым длительным периодом с 2020 года», – отметил аналитик XTB Йиржи Тылечек. 
