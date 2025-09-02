Золото бьёт рекорды на фоне слабого доллара и ожиданий снижения ставок в США

Серебро остаётся около 14-летнего максимума, достигнутого в понедельник.



«Слабая экономическая конъюнктура и ожидания снижения процентных ставок в США способствуют росту цен на драгоценные металлы », – сообщил агентству Reuters аналитик компании Capital.com Кайл Родда.«Дополнительным фактором является углубляющийся кризис доверия к долларовым активам на фоне атак президента США Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы (ФРС)», – добавил он.





Президент Трамп уже несколько месяцев критикует ФРС и её председателя Джерома Пауэлла за то, что ставки пока не снижены, а также за дорогостоящую реконструкцию штаб- квартиры центрального банка в Вашингтоне.

По данным инструмента CME FedWatch, инвесторы оценивают с 90-процентной вероятностью, что ФРС 17 сентября снизит основную процентную ставку на четверть процентного пункта.





Цена серебра на спотовом рынке около 7:30 по центральноевропейскому времени выросла на 0,1% до 40,71 доллара за унцию. Превышение отметки в 40 долларов произошло уже в понедельник, когда серебро продавалось дороже всего с сентября 2011 года.



