Новый препарат против ВИЧ почти полностью предотвращает заражение, но стоит сотни тысяч и не будет оплачиваться страховкой

3 сентября 2025
15:00
515
Американская компания Gilead Sciences вывела на рынок новый препарат Yeytuo с действующим веществом ленакапавиром. Он предотвращает заражение вирусом ВИЧ почти со 100% эффективностью и уже получил одобрение Европейской комиссии. В создании препарата значительную роль сыграл чешский ученый Томаш Цихларж, ранее участвовавший в разработке.
Yeytuo представляет собой инъекцию, которая вводится раз в полгода. По словам главврача краевой больницы в Усти-над-Лабем Павела Длоугого, средство применимо и для лечения уже существующей ВИЧ-инфекции в случаях, когда другие лекарства не работают из-за резистентности. Но его ключевое новшество — профилактика заражения. Инъекция обеспечивает долгосрочную защиту людям из групп риска. 

Препарат не является вакциной, как подчеркивает председатель Чешского вакцинологического общества Роман Хлибек. Это противовирусное средство, стимулирующее иммунную систему к выработке антител. 

Цена и финансирование 
Полный курс из двух инъекций в год стоит около 28 218 долларов (примерно 590 000 крон). Чешские страховые компании оплачивать Yeytuo не собираются. Для сравнения: более старые препараты профилактики ВИЧ обходятся в 7 500 крон в год, но и они не покрываются страховкой. 

По данным Минздрава, часть стоимости таких препаратов финансируется через национальные дотационные программы. Однако, как пояснил пресс-секретарь ведомства Ондржей Якоб, высокая цена делает невозможным включение Yeytuo в систему обязательного медицинского страхования. 

Экс-министр здравоохранения Роман Примула напоминает, что аналогичные дорогостоящие лекарства оплачиваются лишь в крайних случаях, например при онкологии. По его словам, значительное удешевление Yeytuo возможно только после окончания патентной защиты, что обычно занимает около 10 лет. 
