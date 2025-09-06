В Чехии уже 60 зарегистрированных деятелей искусства — часть воспринимает статус как награду

«Часть не поняла, для чего нужна регистрация, и воспринимает ее как награду», — говорит Дениса Рауш, которая администрирует заявки в министерстве и представляла реестр на неформальной встрече с журналистами. По ее словам, для большинства мотивация практическая: например, художница, организующая уличные выставки на фестивалях, имеет разовые заказы и контракты, и статус упростит коммуникацию с культурными организациями. Тем, у кого несколько видов деятельности, регистрация облегчит подачу на гранты.













Директoр отдела искусств, библиотек и креативных отраслей министерства Зузана Захрадничкова отмечает, что идея обсуждалась и в Еврокомиссии, а катализатором стали пандемия COVID-19 и Национальный план восстановления на 2023–2025 годы. Во время кризиса спасательные пакеты часто обходили сторону деятелей искусства; реестр в экстренных ситуациях поможет быстрее подтверждать право на поддержку.

Коммуникацию с ведомством многие заявители воспринимают лично и сопровождают просьбы письмами о призвании искусства и важности своего вклада. В ведомство приходят и более официальные мотивации — люди подчеркивают ответственность и творческую приверженность.







Статистика за два летних месяца: на регистрацию подано 150 заявлений, выдано 60 удостоверений, 86 заявок находятся в рассмотрении, 4 заявки отклонены. По видам деятельности чаще всего подают люди из визуального искусства (26%), аудиовизуального сектора (21%) и театра (20%).