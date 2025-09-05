Королевство скидок на продажу. Британский владелец может получить миллиарды за Slevomat

5 сентября 2025

Британские инвесторы продают крупнейший чешский портал скидок Slevomat, основанный предпринимателем Томашем Чупром. По оценкам экспертов, среди заинтересованных сторон будут как стратегические инвесторы, так и агрессивные фонды.