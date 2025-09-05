ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Королевство скидок на продажу. Британский владелец может получить миллиарды за Slevomat
5 сентября 2025
09:30
58
Британские инвесторы продают крупнейший чешский портал скидок Slevomat, основанный предпринимателем Томашем Чупром. По оценкам экспертов, среди заинтересованных сторон будут как стратегические инвесторы, так и агрессивные фонды.
Британская группа Secret Escapes после восьми лет решила, согласно трем независимым источникам из инвестиционных и консультационных кругов, продать крупнейший дисконтный портал Slevomat.
В 2017 году британские инвесторы купили его у инвестиционных групп Miton, Enern, In-Bridge и Томаша Чупра (основателя и нынешнего руководителя Rohlik Group), который основал Slevomat в 2010 году. Miton владел в Slevomat мажоритарной долей в 55,5 процента, Enern вместе с основателем Томашем Чупром владели 36 процентами, а In-Bridge — оставшимися 8,5 процентами.
Распродажа британской группы?
Сейчас Slevomat снова выставлен на продажу, и речь идет о сделке на миллиарды крон. «Slevomat и вся группа ежегодно проходят независимый аудит. В то же время компания не комментирует деятельность и планы группы Secret Escapes», — ответила на вопросы пресс-секретарь Slevomat Никола Сойкова. Британская группа, к которой также обратилось SZ Byznys, переадресовала запрос о комментарии Slevomat. О продаже Slevomat первыми сообщили Hospodářské noviny.
В приложении от Seznam вы найдете интересные подкасты на любой вкус. Воспользуйтесь преимуществами
Помимо Slevomat, возможно, на продажу выставлена и вся британская группа. «Согласно информации на британском рынке, в январе этого года группа Secret Escapes наняла инвестиционный банк Arma Partners для изучения возможностей ее продажи. Продажа Slevomat, который является ее частью, может стать результатом этой деятельности», — комментирует сделку Мартин Вахата, главный аналитик и партнер консалтинговой компании Talers. Помимо Slevomatu, Secret Escapes также владеет польской компанией Travelist, нидерландской Travelbird и ирландской Empathy Marketing Limited.
По словам генерального директора консалтинговой компании Patria Corporate Finance Марка Рехбергера, британский владелец не считает Чешскую Республику ключевым рынком. «И он хочет сосредоточиться только на деятельности в ключевых странах», — добавляет Рехбергер.
Цена за Slevomat будет колебаться в пределах нескольких миллиардов крон. «Мы определенно будем говорить о цене продажи в миллиардах крон. Реалистично на уровне трех миллиардов крон», — сообщает Рехбергер. Аналогичную оценку дает и Вахата: «Цена группы Slevomat должна составлять несколько миллиардов крон». При продаже Slevomat и его дочерних компаний британцам предполагалось, что стоимость сделки превысит 1,5 миллиарда крон.
По словам Вахаты, среди заинтересованных сторон могут быть «иностранные компании, которые предоставляют услуги, аналогичные Slevomat, — например, Groupon, Expedia или Lastminute.com. Можно ожидать интереса со стороны конкурентных компаний, которые благодаря этой сделке выйдут на рынок Центральной и Восточной Европы». Именно Groupon был источником вдохновения для Чупра при создании Slevomat.
Интерес со стороны агрессивных фондов
В настоящее время американский Groupon контролируется отечественной инвестиционной группой Pale Fire Capital, которая пытается поставить компанию на ноги после нескольких неудачных лет. При этом она хочет сосредоточиться на продаже туров и других развлечений.
Однако, по словам Вахаты, нельзя исключать и интерес со стороны фондов частного капитала, или фондов прямых инвестиций, поскольку оборот группы Slevomat растет и она способна генерировать регулярную прибыль. «По нашей информации, интерес проявляет сильный чешский фонд прямых инвестиций», — добавляет Рехбергер, не вдаваясь в подробности. На рынке спекулируют, что речь может идти об инвестиционной группе Genesis Capital.
Однако финансовые инвесторы могут прийти и из-за рубежа. «Мы предполагаем, что некоторые зарубежные фонды прямых инвестиций также обратят внимание на эту возможность», — говорит Рехбергер.
Британская компания Secret Escapes работает в четырнадцати странах и имеет более 62 миллионов пользователей по всему миру. Группу поддерживают такие инвесторы, как сингапурская Temasek и британские Merian Global Investors и Octopus Ventures.
Вся группа Slevomat, в которую также входят словацкий Zlavomat.sk и сервер Skrz.cz, в прошлом году достигла оборота в размере почти пяти миллиардов крон. Годом ранее этот показатель составлял около 4,5 миллиарда крон. Прибыль всей группы составила 258 миллионов крон. Чешский Slevomat смог заработать 222 миллиона крон, годом ранее это было около 216 миллионов крон.
Наибольший интерес на скидочных порталах группы Slevomat вызывают покупки туров, которые составляют почти 70 процентов оборота группы. В прошлом году эта категория выросла на пятнадцать процентов. На Slevomat также предлагаются дегустации или, например, стоматологическая гигиена.
Группа Slevomat 15 лет назад запустила в Чехии волну создания скидочных порталов и до сих пор остается доминирующим игроком на внутреннем рынке. Однако из первоначальных двухсот порталов осталось лишь несколько, среди которых, например, SlevaDne.
В 2017 году британские инвесторы купили его у инвестиционных групп Miton, Enern, In-Bridge и Томаша Чупра (основателя и нынешнего руководителя Rohlik Group), который основал Slevomat в 2010 году. Miton владел в Slevomat мажоритарной долей в 55,5 процента, Enern вместе с основателем Томашем Чупром владели 36 процентами, а In-Bridge — оставшимися 8,5 процентами.
Распродажа британской группы?
Сейчас Slevomat снова выставлен на продажу, и речь идет о сделке на миллиарды крон. «Slevomat и вся группа ежегодно проходят независимый аудит. В то же время компания не комментирует деятельность и планы группы Secret Escapes», — ответила на вопросы пресс-секретарь Slevomat Никола Сойкова. Британская группа, к которой также обратилось SZ Byznys, переадресовала запрос о комментарии Slevomat. О продаже Slevomat первыми сообщили Hospodářské noviny.
В приложении от Seznam вы найдете интересные подкасты на любой вкус. Воспользуйтесь преимуществами
Помимо Slevomat, возможно, на продажу выставлена и вся британская группа. «Согласно информации на британском рынке, в январе этого года группа Secret Escapes наняла инвестиционный банк Arma Partners для изучения возможностей ее продажи. Продажа Slevomat, который является ее частью, может стать результатом этой деятельности», — комментирует сделку Мартин Вахата, главный аналитик и партнер консалтинговой компании Talers. Помимо Slevomatu, Secret Escapes также владеет польской компанией Travelist, нидерландской Travelbird и ирландской Empathy Marketing Limited.
По словам генерального директора консалтинговой компании Patria Corporate Finance Марка Рехбергера, британский владелец не считает Чешскую Республику ключевым рынком. «И он хочет сосредоточиться только на деятельности в ключевых странах», — добавляет Рехбергер.
Цена за Slevomat будет колебаться в пределах нескольких миллиардов крон. «Мы определенно будем говорить о цене продажи в миллиардах крон. Реалистично на уровне трех миллиардов крон», — сообщает Рехбергер. Аналогичную оценку дает и Вахата: «Цена группы Slevomat должна составлять несколько миллиардов крон». При продаже Slevomat и его дочерних компаний британцам предполагалось, что стоимость сделки превысит 1,5 миллиарда крон.
По словам Вахаты, среди заинтересованных сторон могут быть «иностранные компании, которые предоставляют услуги, аналогичные Slevomat, — например, Groupon, Expedia или Lastminute.com. Можно ожидать интереса со стороны конкурентных компаний, которые благодаря этой сделке выйдут на рынок Центральной и Восточной Европы». Именно Groupon был источником вдохновения для Чупра при создании Slevomat.
Интерес со стороны агрессивных фондов
В настоящее время американский Groupon контролируется отечественной инвестиционной группой Pale Fire Capital, которая пытается поставить компанию на ноги после нескольких неудачных лет. При этом она хочет сосредоточиться на продаже туров и других развлечений.
Однако, по словам Вахаты, нельзя исключать и интерес со стороны фондов частного капитала, или фондов прямых инвестиций, поскольку оборот группы Slevomat растет и она способна генерировать регулярную прибыль. «По нашей информации, интерес проявляет сильный чешский фонд прямых инвестиций», — добавляет Рехбергер, не вдаваясь в подробности. На рынке спекулируют, что речь может идти об инвестиционной группе Genesis Capital.
Однако финансовые инвесторы могут прийти и из-за рубежа. «Мы предполагаем, что некоторые зарубежные фонды прямых инвестиций также обратят внимание на эту возможность», — говорит Рехбергер.
Британская компания Secret Escapes работает в четырнадцати странах и имеет более 62 миллионов пользователей по всему миру. Группу поддерживают такие инвесторы, как сингапурская Temasek и британские Merian Global Investors и Octopus Ventures.
Вся группа Slevomat, в которую также входят словацкий Zlavomat.sk и сервер Skrz.cz, в прошлом году достигла оборота в размере почти пяти миллиардов крон. Годом ранее этот показатель составлял около 4,5 миллиарда крон. Прибыль всей группы составила 258 миллионов крон. Чешский Slevomat смог заработать 222 миллиона крон, годом ранее это было около 216 миллионов крон.
Наибольший интерес на скидочных порталах группы Slevomat вызывают покупки туров, которые составляют почти 70 процентов оборота группы. В прошлом году эта категория выросла на пятнадцать процентов. На Slevomat также предлагаются дегустации или, например, стоматологическая гигиена.
Группа Slevomat 15 лет назад запустила в Чехии волну создания скидочных порталов и до сих пор остается доминирующим игроком на внутреннем рынке. Однако из первоначальных двухсот порталов осталось лишь несколько, среди которых, например, SlevaDne.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1599
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1577
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1660
19:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
2208
21:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
4133
15:45
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2187
15:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1720
13:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
8109
11:00
31 АВГУСТА 2025
3135
15:00
30 АВГУСТА 2025
5423
18:00
29 АВГУСТА 2025
1648
21:00
28 АВГУСТА 2025
1819
18:00
27 АВГУСТА 2025
1507
11:00
27 АВГУСТА 2025
8159