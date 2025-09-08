Словакия покупает роскошный самолет у чешского производителя





Как выяснило издание Aktuality.sk , словацкое государственное предприятие «Служба воздушных операций» (Letové prevádzkové služby, LPS SR) приобретает новый роскошный самолет Beechcraft King Air 350i по необычно высокой цене — 13,5 миллиона евро (примерно 339,7 миллиона крон).

Тендер выиграла компания Česká letecká servisní из группы Helicopter Alliance. Таким образом, государство заплатит за самолет на 9 миллионов евро больше, чем обычно указывается в качестве рыночной цены этого воздушного судна в зарубежных объявлениях, где аналогичная модель предлагается примерно за 4,36 миллиона евро (около 110 миллионов крон).



LPS SR обосновывает более высокую цену тем, что в стоимость покупки включена полная доработка — поставка и установка бортовой измерительной системы, модификация фюзеляжа для электрооптических датчиков и все необходимые сертификаты. Однако, согласно оценке дополнительных расходов, общая сумма за самолет вместе с этими операциями все равно остается на 3,7 миллиона евро (94 миллиона крон) выше, чем сумма всех статей расходов.





Тендер проходил очень быстро: у претендентов было менее месяца на подачу заявки, что значительно сузило возможности конкурентов.



