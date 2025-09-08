ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Словакия покупает роскошный самолет у чешского производителя
8 сентября 2025
19:30
622
Словацкое правительство, несмотря на то, что за несколько месяцев переговоров так и не смогло договориться о консолидации государственных финансов, не стало отказываться от новой покупки предметов роскоши у чешского оборонного концерна. Приобретение самолета стоимостью почти 340 000 000 крон власти оправдывают его оснащением.
Как выяснило издание Aktuality.sk, словацкое государственное предприятие «Служба воздушных операций» (Letové prevádzkové služby, LPS SR) приобретает новый роскошный самолет Beechcraft King Air 350i по необычно высокой цене — 13,5 миллиона евро (примерно 339,7 миллиона крон).
Тендер выиграла компания Česká letecká servisní из группы Helicopter Alliance. Таким образом, государство заплатит за самолет на 9 миллионов евро больше, чем обычно указывается в качестве рыночной цены этого воздушного судна в зарубежных объявлениях, где аналогичная модель предлагается примерно за 4,36 миллиона евро (около 110 миллионов крон).
LPS SR обосновывает более высокую цену тем, что в стоимость покупки включена полная доработка — поставка и установка бортовой измерительной системы, модификация фюзеляжа для электрооптических датчиков и все необходимые сертификаты. Однако, согласно оценке дополнительных расходов, общая сумма за самолет вместе с этими операциями все равно остается на 3,7 миллиона евро (94 миллиона крон) выше, чем сумма всех статей расходов.
Тендер проходил очень быстро: у претендентов было менее месяца на подачу заявки, что значительно сузило возможности конкурентов.
За последние годы данные чешские компании успешно получают государственные заказы от словацких госучреждений — помимо поставок самолетов для Министерства обороны и Министерства внутренних дел, также и в области вертолетной техники. Объем государственных закупок у этой группы стремительно растет на фоне повышенного спроса на военные материалы из-за войны в Украине.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
835
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2861
15:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
15020
13:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1091
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3997
09:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2647
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3861
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3281
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3318
19:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3912
21:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
5969
15:45
1 СЕНТЯБРЯ 2025
3890
15:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
3293
13:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
9663