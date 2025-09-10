ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чехия стала владельцем значительной доли Dole, одного из крупнейших поставщиков бананов

10 сентября 2025
Чешская инвестиционная компания Pale Fire Capital с долей в 9,02% стала крупнейшим акционером американской продовольственной компании Dole, известного дистрибьютора бананов.
Акции Dole чешские финансисты приобрели примерно за 613 миллионов крон в сентябре. Ранее в начале месяца Pale Fire Capital купил на Нью-Йоркской бирже 2,2 миллиона акций, увеличив свою долю в американской компании на 2,48 процентного пункта. 


В портфеле  Pale Fire Capital более 20 компаний в Чехии и за рубежом, среди них — чешский аукционный портал Aukro, поисковик мебели и декора Favi, приложение для виртуальной велотренировки Rouvy и доля в американском портале скидок Groupon. 

Компания Dole была основана более 170 лет назад на Гавайях как небольшое семейное предприятие по производству ананасов и со временем выросла в крупнейшего мирового производителя свежих фруктов и овощей. 
