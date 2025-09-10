ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чехия стала владельцем значительной доли Dole, одного из крупнейших поставщиков бананов
10 сентября 2025
18:00
387
Чешская инвестиционная компания Pale Fire Capital с долей в 9,02% стала крупнейшим акционером американской продовольственной компании Dole, известного дистрибьютора бананов.
Акции Dole чешские финансисты приобрели примерно за 613 миллионов крон в сентябре. Ранее в начале месяца Pale Fire Capital купил на Нью-Йоркской бирже 2,2 миллиона акций, увеличив свою долю в американской компании на 2,48 процентного пункта.
В портфеле Pale Fire Capital более 20 компаний в Чехии и за рубежом, среди них — чешский аукционный портал Aukro, поисковик мебели и декора Favi, приложение для виртуальной велотренировки Rouvy и доля в американском портале скидок Groupon.
Компания Dole была основана более 170 лет назад на Гавайях как небольшое семейное предприятие по производству ананасов и со временем выросла в крупнейшего мирового производителя свежих фруктов и овощей.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
990
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2443
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
8248
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1413
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
3194
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
3266
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
4386
15:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
18267
13:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1236
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
5082
09:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3607
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4866
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4245