Чак Норрис приедет в Прагу. Он также ранее снялся в чешской рекламе







Фанаты смогут не только приобрести фото с автографом, но и получить его на других предметах.

Программа займет целый уик-энд в развлекательном центре House of Fun Prague в «Мае». Билеты стоят от 990 крон. Событие продолжает традицию «Ночи с легендой», которая ранее принимала певицу Марту Кубишову и Жана-Клода Ван Дамма.







Норрис участвовал в политике, поддерживал Джорджа Буша и его сына, открыто поддерживал Дональда Трампа, запускал программы для проблемной молодежи и снимался в рекламе, включая рождественскую кампанию чешского мобильного оператора, где потерял сознание, смотря на забивание карпа.

