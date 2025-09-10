ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чак Норрис приедет в Прагу. Он также ранее снялся в чешской рекламе

Новости и статьи
10 сентября 2025
21:00
276
Американский актер Чак Норрис, звезда боевиков и символ «крутого героя», 22–23 ноября посетит Прагу в рамках мероприятия «Уик-энд с легендой». Организаторы обещают скоро раскрыть имена других участников.
Фанаты смогут не только приобрести фото с автографом, но и получить его на других предметах.


Программа займет целый уик-энд в развлекательном центре House of Fun Prague в «Мае». Билеты стоят от 990 крон. Событие продолжает традицию «Ночи с легендой», которая ранее принимала певицу Марту Кубишову и Жана-Клода Ван Дамма. 


Норрис участвовал в политике, поддерживал Джорджа Буша и его сына, открыто поддерживал Дональда Трампа, запускал программы для проблемной молодежи и снимался в рекламе, включая рождественскую кампанию чешского мобильного оператора, где потерял сознание, смотря на забивание карпа.
культура Чехия
