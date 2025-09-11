ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В Праге можно разместить жилую застройку для 400 000 жителей

Новости и статьи
11 сентября 2025
19:00
360
В Праге имеется достаточно земельных участков, чтобы повысить плотность застройки до уровня, обеспечивающего жильем еще 400 000 человек. С точки зрения общественных финансов и поддержки местной экономики идеальная плотность населения в городе составляет 100 человек на гектар и выше, тогда как в чешской столице она лишь примерно четверть этой величины, что создает ряд проблем. Об этом на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой Праги 1, заявил глава городского Института планирования и развития (IPR) Ондрей Бохач.
По словам Бохача, при плотности выше 100 человек на гектар в районе остаются работающими рестораны, нет необходимости дотировать общественный транспорт, а потребность в государственных инвестициях в инфраструктуру значительно ниже, чем при низкой плотности населения. При этом это не превращает город в перенаселенный: в Праге, например, районы Винограды и Дейвице имеют около 200–250 жителей на гектар и считаются самыми привлекательными для проживания. 

Он добавил, что по международным стандартам Прага заселена сравнительно мало: в Барселоне, по его словам, на одном гектаре живет в среднем 600 человек. Данные IPR показывают, что есть где строить: использование браунфилдов и малых земельных участков позволяет разместить прогнозируемый прирост населения до 2050 года, который, согласно недавнему анализу института, составит около 300 000 человек. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в первом квартале 2025 года население Праги уменьшилось на 3 445 человек и составило 1,39 миллиона. 

Проблема, по мнению Бохача, заключается в том, что даже при наличии земель строительство затруднено из-за чрезмерной регуляции. Причем это не влияние европейского законодательства, а чисто чешская увлеченность различными нормами и правилами. «Думаю, это то, что нам следует изменить», — отметил он. «В Праге нужно строить примерно 10 000 квартир в год, а мы достигаем лишь половины», — добавил он. 

Бохач подчеркнул, что нет простого решения жилищного кризиса в столице. Например, часто обсуждаемый запрет краткосрочной аренды через платформы вроде Airbnb не решит проблему, так как касается лишь около 8 700 квартир, преимущественно в Праге 1 и 2. Основное внимание должно быть уделено разумному сочетанию мер, прежде всего снятию регуляторных барьеров в строительстве. Хотя строительство арендного жилья государственным сектором приветствуется, ключевую роль всегда будет играть частная застройка.
недвижимость покупка недвижимости Чехия
