В Праге можно разместить жилую застройку для 400 000 жителей

Новости и статьи 11 сентября 2025 19:00 360

В Праге имеется достаточно земельных участков, чтобы повысить плотность застройки до уровня, обеспечивающего жильем еще 400 000 человек. С точки зрения общественных финансов и поддержки местной экономики идеальная плотность населения в городе составляет 100 человек на гектар и выше, тогда как в чешской столице она лишь примерно четверть этой величины, что создает ряд проблем. Об этом на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой Праги 1, заявил глава городского Института планирования и развития (IPR) Ондрей Бохач.