В Чехии в этом году обанкротились 4 265 предпринимателей — на 15 процентов больше, чем в прошлом году

С начала января до конца августа этого года в Чехии обанкротились 4 265 предпринимателей, что на 15% больше, чем в прошлом году, и одновременно является максимальным показателем с 2021 года.