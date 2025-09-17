ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В Чехии в этом году обанкротились 4265 предпринимателей — на 15 процентов больше, чем в прошлом году

Новости 420on
17 сентября 2025
08:00
310
С начала января до конца августа этого года в Чехии обанкротились 4265 предпринимателей, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году, и одновременно является максимальным показателем с 2021 года.
В этом году также было подано 4433 заявления о банкротстве, что на 14 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из анализа, предоставленного компанией CRIF — Czech Credit Bureau на основе данных портала Informace o firmách.

«За первые восемь месяцев года обанкротилось на 563 предпринимателя больше, чем за тот же период прошлого года. Это также было самое высокое число банкротств предпринимателей в этом периоде с 2021 года, когда их было на 92 больше. Последний раз значительно более высокое число за восемь месяцев года было в 2020 году, когда их было на 870 больше, чем в этом году», — сообщила аналитик CRIF Вера Каменичкова.

По ее словам, платежная дисциплина предпринимателей при погашении кредитов немного ухудшается, объем кредитов в этом году растет быстрее, чем объем вкладов. Число банкротств предпринимателей растет третий год подряд, но все еще не достигает уровня 2020 и 2021 годов, добавила она.

В августе в Чехии 505 предпринимателей объявили о банкротстве. Это на 72 меньше, чем в июле, и самый низкий показатель за месяц в этом году. Кроме того, было подано 506 заявлений о несостоятельности, что на 79 меньше, чем в июле. Число заявлений о банкротстве в августе было вторым самым низким с начала года.

В этом году больше всего банкротств предпринимателей было объявлено в Моравско-Слезском крае, в Центрально-Чешском крае и в Праге. Меньше всего банкротств суды объявили в Высочинском крае и в Карловарском крае.

В то время как в этом году больше всего банкротились торговые компании, среди предпринимателей больше всего банкротств было в строительстве, далее в торговле и обрабатывающей промышленности. Наибольший рост их числа по сравнению с предыдущим годом наблюдался в сфере административных и вспомогательных услуг, а именно на 45 процентов. Значительный рост был также отмечен в сфере недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса. Единственной отраслью, в которой с января по август число банкротств предпринимателей сократилось по сравнению с предыдущим годом, была сфера информационных и коммуникационных услуг.

В числе банкротов-предпринимателей растет доля тех, кто проработал на рынке не более пяти лет, и снижается доля предпринимателей, проработавших на рынке 31 год и более. Более двух третей предпринимателей, которые были объявлены банкротами, не имели никакого оборота.
бизнес индивидуальный предприниматель Чехия
