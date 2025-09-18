ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чехия требует от Agrofert возврата субсидий на сумму более 7 млрд крон

Новости и статьи
18 сентября 2025
18:00
1018
Министерство сельского хозяйства Чехии намерено потребовать от компаний группы Agrofert возврата субсидий на общую сумму, превышающую 7 миллиардов крон. Об этом в четверг заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL), ранее называвший сумму более 5 милиардов крон, уточнив, что часть субсидий не была учтена.
Государство планирует взыскать субсидии, которые Agrofert получал в период с 2017 по 2021 годы, когда конечным владельцем холдинга был премьер-министр Андрей Бабиш (ANO), находившийся в конфликте интересов. Точная сумма пока неизвестна, также неясно, сколько времени займет процесс взыскания.

Министр отметил, что идеальным вариантом было бы добровольное возвращение средств компаниями. В случае обжалования вопрос будет решаться через суды.

Компания Agrofert отрицает необходимость возврата средств и любые сомнения в своем праве на субсидии. По мнению Бабиша, министр Выборный использует свой пост для политической борьбы и стремится повысить свою известность перед выборами.

Закон о конфликте интересов запрещает компаниям, в которых государственный служащий владеет хотя бы четвертью акций, участвовать в государственных закупках, получать неналоговые субсидии и инвестиционные льготы. Также публичные должностные лица не могут владеть СМИ, включая радио, телевидение или печатные издания.
полиция компании бизнес Чехия суды
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
1435
ЖИЗНЬ
ДАЖЕ БАНК МОЖНО «УГОВОРИТЬ». КАК ДОГОВОРИТЬСЯ О САМОЙ ВЫГОДНОЙ ИПОТЕКЕ
08:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
1858
ЖИЗНЬ
ЧЕХАМ НЕ ХВАТАЕТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДЕТЯМ — ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, А ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
13:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2178
ЖИЗНЬ
ОПРОС: ЖИТЬ СТАЛО ХУЖЕ, СЧИТАЮТ 40% ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4081
ЖИЗНЬ
СЛИШКОМ СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. ШАНС НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ ИМЕЕТ ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ
09:50
17 СЕНТЯБРЯ 2025
5873
ЖИЗНЬ
КАК ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1841
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ ОБАНКРОТИЛИСЬ 4 265 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — НА 15 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
22:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1845
ЖИЗНЬ
ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК ПОСЕТИЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ СО ВРЕМЕН ПАНДЕМИИ
11:44
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4648
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: КОГДА ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ?
09:33
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3716
ЖИЗНЬ
ПЕРЕЕЗД В ПРАГУ ИЗ ИЗРАИЛЯ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
13:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
2992
БИЗНЕС
PPF ПРИОБРЕТАЕТ ОТЕЛЬ DIPLOMAT В ПРАГЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ
11:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3550
БИЗНЕС
В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В ЧЕХИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ UKLIĎME SVĚT
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3403
ЖИЗНЬ
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ АВСТРАЛОПИТЕКОВ ЛЮСИ И СЕЛАМ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРАГИ
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
5030
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
5902
БИЗНЕС
В ПРАГЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ 400 000 ЖИТЕЛЕЙ
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
11090
ЖИЗНЬ
САМОЕ БОЛЬШОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЧЕХИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ 70 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД