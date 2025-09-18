ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чехия требует от Agrofert возврата субсидий на сумму более 7 млрд крон
18 сентября 2025
18:00
1018
Министерство сельского хозяйства Чехии намерено потребовать от компаний группы Agrofert возврата субсидий на общую сумму, превышающую 7 миллиардов крон. Об этом в четверг заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL), ранее называвший сумму более 5 милиардов крон, уточнив, что часть субсидий не была учтена.
Государство планирует взыскать субсидии, которые Agrofert получал в период с 2017 по 2021 годы, когда конечным владельцем холдинга был премьер-министр Андрей Бабиш (ANO), находившийся в конфликте интересов. Точная сумма пока неизвестна, также неясно, сколько времени займет процесс взыскания.
Министр отметил, что идеальным вариантом было бы добровольное возвращение средств компаниями. В случае обжалования вопрос будет решаться через суды.
Компания Agrofert отрицает необходимость возврата средств и любые сомнения в своем праве на субсидии. По мнению Бабиша, министр Выборный использует свой пост для политической борьбы и стремится повысить свою известность перед выборами.
Закон о конфликте интересов запрещает компаниям, в которых государственный служащий владеет хотя бы четвертью акций, участвовать в государственных закупках, получать неналоговые субсидии и инвестиционные льготы. Также публичные должностные лица не могут владеть СМИ, включая радио, телевидение или печатные издания.
