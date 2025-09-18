Чехия требует от Agrofert возврата субсидий на сумму более 7 млрд крон

Новости и статьи 18 сентября 2025 18:00 1018

Министерство сельского хозяйства Чехии намерено потребовать от компаний группы Agrofert возврата субсидий на общую сумму, превышающую 7 миллиардов крон. Об этом в четверг заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL), ранее называвший сумму более 5 милиардов крон, уточнив, что часть субсидий не была учтена.