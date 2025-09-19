ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

UniCredit Bank оштрафован на 6 миллионов крон за невыгодный курс для клиентов

19 сентября 2025
15:00
Чешский национальный банк (ЧНБ) наложил штраф на UniCredit Bank за ошибки при учете карточных транзакций в иностранной валюте. Как следует из вступившего в силу решения, опубликованного центробанком на своем сайте, в 2023 и 2024 годах из-за технического сбоя в системе банк использовал для клиентов невыгодный обменный курс и вернул деньги лишь спустя 11 месяцев.
Инцидент затронул более 11000 клиентов, а общий ущерб составил 3,9 миллиона крон. По мнению ЧНБ, UniCredit Bank нарушил закон о банках, поскольку действовал вразрез с требованиями профессиональной добросовестности и без учета наилучших интересов своих клиентов.

Серьезность ситуации усугубляется тем, что контрольные механизмы UniCredit Bank не выявили ошибочную настройку системы, а проблема была обнаружена только после жалобы одного из клиентов.

Это первый случай, когда UniCredit Bank был оштрафован за подобное нарушение. Однако в прошлом центробанк уже штрафовал его на 10 миллионов крон за незаконные комиссии за досрочное погашение ипотечных кредитов, а также на 600000 крон за то, что он не заменил поврежденные банкноты, несмотря на предписание закона. В целом штрафы со стороны ЧНБ в адрес банков являются относительно распространенной практикой.
