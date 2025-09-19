В 2026 году индивидуальных предпринимателей в Чехии ждет рекордный рост страховых взносов

Новости 420on 19 сентября 2025 16:20 5606

С января 2026 года снова повысятся минимальные авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию. Разница будет исчисляться тысячами крон в год.