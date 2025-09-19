ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В 2026 году индивидуальных предпринимателей в Чехии ждет рекордный рост страховых взносов

Новости 420on
19 сентября 2025
16:20
5606
С января 2026 года снова повысятся минимальные авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию. Разница будет исчисляться тысячами крон в год.
Размер авансовых платежей зависит от так называемой общей базы расчета и средней заработной платы. На 2026 год она должна быть установлена на уровне 48 967 крон (в этом году она была немного ниже — 46 557 крон). Именно этот рост увеличивает минимальные отчисления для самозанятых.

Минимальный аванс для основной деятельности в этом отношении станет настоящим рекордсменом. Он увеличится с 4759 крон в этом году до 5720 крон в месяц. Для тех, кто занимается бизнесом как дополнительным источником дохода, он увеличится с 1496 крон до 1574 крон.

Медицинское страхование также подорожает, но разница здесь не будет столь заметной. Минимальный аванс увеличится с 3143 крон до 3306 крон в месяц.

Фиксированный налог: почти 10 тысяч в месяц

Те, кто находится в режиме фиксированного налога, с 2026 года будут платить 9984 крон в месяц в первом диапазоне. В эту сумму входит повышенная плата за социальное страхование (6578 крон за социальное страхование), а также 3306 крон за медицинское страхование и 100 крон подоходный налог. Однако во втором и третьем диапазонах суммы остаются такими же, как и в этом году (16 745 крон и 27 139 крон).
