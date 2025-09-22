Владельцы банка Fio выплатили себе рекордные дивиденды, по 1,5 миллиарда крон каждый

Владельцы высокодоходного банка Fio Ромуальд Копун и Петр Марса выплатили себе рекордные дивиденды в размере почти 3 миллиардов крон.