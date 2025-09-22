ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Владельцы банка Fio выплатили себе рекордные дивиденды, по 1,5 миллиарда крон каждый
22 сентября 2025
09:30
1053
Владельцы высокодоходного банка Fio Ромуальд Копун и Петр Марса выплатили себе рекордные дивиденды в размере почти 3 миллиардов крон.
Акционеры холдинговой компании Fio приняли решение о выплате почти максимально возможных дивидендов после чрезвычайно успешного 2024 года, когда главная компания холдинга Fio banka достигла рекордной прибыли в размере более 6 миллиардов крон.
Петр Марса и Ромуальд Копун, которые владеют по 50% финансовой группы Fio, разделили между собой 2,96 миллиарда крон, как следует из годового отчета Fio Holding за 2024 год.
Отчет также показывает резкий поворот в финансовых результатах холдинговой компании. В то время как в 2023 году она показала убыток в 823 000 крон, в прошлом году она достигла прибыли в 2,977 миллиарда крон. Таким образом, владельцы получили практически всю прибыль группы Fio.
«Указанная информация также подтверждается в финансовой отчетности. Мы будем рады поделиться с вами информацией о продуктах и услугах Fio bank. Однако мы не можем комментировать частные дела акционеров», — заявил представитель Fio bank Карел Копечек.
Банк, который имеет около 1,5 миллионов клиентов, продолжает успешную стратегию цифровизации и низких комиссий, которой придерживается с момента своего основания как кредитный союз и торговец ценными бумагами.
Банк располагает высоким собственным капиталом в размере почти 22 миллиардов крон.
Оба владельца занимаются и другими видами деятельности, помимо финансов. Копун является владельцем обширных садов, а его компания Vviss — крупным торговцем фруктами и овощами. Петр Марса, помимо Fio bank, контролирует, например, технологическую компанию Variel, которая, однако, была подвергнута расследованию из-за махинаций с субсидиями.
Успех этой пары уходит корнями в 90-е годы. Четверо студентов математико-физического факультета — Ромуальд Копун, Петр Марса, Душан Дитрих и Ян Гржебичек — основали Fio в 1993 году. Изначально компания занималась торговлей ценными бумагами, постепенно расширялась и в 2010 году получила банковскую лицензию.
Сегодня Fio Holding является материнской компанией не только Fio Bank, но и других компаний, включая RM-S Finance и Финансовую группу Fio. Собственность остается стабильной на протяжении более 30 лет, Марса и Копун владеют холдингом 50/50.
