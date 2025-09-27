Производитель тваружек из Лоштице установил рекорд по прибыли

За прошлый год было продано более 2 000 тонн тваружек, на 303 тонны больше, чем в предыдущем году. Основная часть продукции осталась на внутреннем рынке, остальное было экспортировано в Польшу, Венгрию и Словакию.







В этом году компания начала первую фазу плановых инвестиций в расширение и модернизацию производства. До конца года будет возведено пристроенное помещение площадью 320 квадратных метров, что позволит увеличить производственные мощности.





