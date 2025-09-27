ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Производитель тваружек из Лоштице установил рекорд по прибыли
27 сентября 2025
09:00
148
Компания A.W., производящая оломоуцкие тваружки (сырки) в Лоштице, в прошлом году увеличила чистую прибыль на 77% — до рекордных 78 миллионов крон по сравнению с 44 миллионами крон в 2023 году. Оборот вырос на 41 миллион и составил 461,1 миллиона крон, что является наивысшим показателем за всю историю компании.
За прошлый год было продано более 2 000 тонн тваружек, на 303 тонны больше, чем в предыдущем году. Основная часть продукции осталась на внутреннем рынке, остальное было экспортировано в Польшу, Венгрию и Словакию.
В этом году компания начала первую фазу плановых инвестиций в расширение и модернизацию производства. До конца года будет возведено пристроенное помещение площадью 320 квадратных метров, что позволит увеличить производственные мощности.
Кроме того, A.W. готовит строительство нового производственного завода с инвестициями до 700 миллионов крон. Это позволит увеличить производственные мощности на 70% и удовлетворить растущий спрос.
