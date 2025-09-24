Каждая четвертая компания в Чехии существует только на бумаге

Новости 420on 24 сентября 2025 09:00 939

Число компаний, которые обходятся без собственного офиса и работают только с так называемым виртуальным адресом, в Чехии продолжает расти. К середине 2025 года таким образом зарегистрировали свой адрес уже более 146 000 предпринимательских субъектов. Актуальные данные предоставила компания Dun & Bradstreet.