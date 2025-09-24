ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Каждая четвертая компания в Чехии существует только на бумаге
24 сентября 2025
09:00
939
Число компаний, которые обходятся без собственного офиса и работают только с так называемым виртуальным адресом, в Чехии продолжает расти. К середине 2025 года таким образом зарегистрировали свой адрес уже более 146 000 предпринимательских субъектов. Актуальные данные предоставила компания Dun & Bradstreet.
Наибольшая концентрация виртуальных адресов в течение длительного времени наблюдается в Праге, меньшая часть — в Брно и других региональных городах. Только за последний год их число увеличилось еще на 4 000. В 2024 году их было чуть более 142 000.
Сегодня виртуальный адрес имеет каждое четвертое юридическое лицо. Чаще всего их используют мелкие предприниматели и основатели стартапов, которые хотят сэкономить на расходах, связанных с содержанием собственного офиса, объясняет Катерина Клосова, председатель правления чешского филиала Dun & Bradstreet.
Самым большим виртуальным «магнитом» остается Прага
Из общего числа компаний, которые ведут бизнес с виртуальным адресом, 81%, то есть почти 120 000 субъектов, имеют пражскую штаб-квартиру. На Брно приходится примерно 11%. Абсолютным и долгосрочным рекордсменом является пражская улица Рыбная, где зарегистрировано более 9 000 компаний.
Однако виртуальный адрес имеет и обратную сторону. Согласно статистике, компании с такой формой адреса в среднем демонстрируют более высокий уровень риска и чаще сталкиваются с негативными коммерческими событиями.
Таким образом, виртуальный адрес остается палкой о двух концах. Для многих предпринимателей он представляет собой умное решение, но для деловых партнеров может быть тревожным сигналом.
