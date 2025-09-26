ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Пиво стало роскошью? Как рост цен меняет культуру посещения ресторанов
26 сентября 2025
15:00
418
Цены на разливное пиво в ресторанах Чешской Республики растут значительно быстрее, чем в магазинах. Если за последние пять лет пиво в рознице подорожало на 10–25%, то в заведениях общепита рост составляет более половины стоимости.
По данным системы Dotykačka, цена на разливное пиво «двенадцатка» с 2019 года выросла более чем на 55% — с менее чем 40 до 61,50 корон. При этом цены на еду в ресторанах увеличились ещё сильнее, и эксперты прогнозируют дальнейшее расширение разрыва между стоимостью продуктов в магазинах и в гастрономии.
Экономист Чешского сельскохозяйственного университета в Праге Томаш Майер отмечает: «Двадцать лет назад три четверти пива выпивалось в заведениях и лишь четверть покупалось в супермаркетах. Сегодня ситуация обратная».
На удорожание повлияли недавние события: пандемия COVID‑19, нарушившая производство и цепочки поставок, война в Украине, энергетический кризис, двузначная инфляция и рецессия. В 2024 году ставка НДС на разливное пиво была повышена с 10% до 21%.
Согласно данным Kupi.cz и Чешского статистического управления, розничное пиво дорожало медленнее, чем в ресторанах, что связано не с ростом зарплат или аренды, а с высокой конкуренцией в супермаркетах и низкой маржой на бутылки и банки.
Директор Dotykačka Владимир Сиротек подчёркивает: «С начала пандемии цены на еду выросли непропорционально, за последние два года главным образом подорожали напитки».
Экономист Майер отмечает два фактора удорожания: рост цен на аренду и труд, а также дисбаланс сил между пивными и производителями пива. Крупные пивоварни с доминирующей долей рынка могут диктовать цены.
Пивоварня Plzeňský Prazdroj недавно объявила о повышении цен на некоторые сорта, в том числе на «двенадцатку» Radegast — на 2 короны. По словам представителя пивоварни Зденека Коваржа, решение обусловлено ростом транспортных и логистических расходов.
Несмотря на резкое удорожание, разливное пиво в Чехии остаётся значительно доступнее, чем в последние годы коммунистического режима. В 1985 году «двенадцатка» стоила 6,3 корон при средней зарплате 2920 корон. Тогда можно было купить 463 пива на одну зарплату, сегодня — более чем в три раза больше.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
161
14:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
13250
12:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
926
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1210
09:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3165
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
9337
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3068
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
8352
15:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2739
09:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3530
17:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4811
18:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
6835
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
18103
16:20
19 СЕНТЯБРЯ 2025
8918
15:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5145