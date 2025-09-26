Пиво стало роскошью? Как рост цен меняет культуру посещения ресторанов



По данным системы Dotykačka, цена на разливное пиво «двенадцатка» с 2019 года выросла более чем на 55% — с менее чем 40 до 61,50 корон. При этом цены на еду в ресторанах увеличились ещё сильнее, и эксперты прогнозируют дальнейшее расширение разрыва между стоимостью продуктов в магазинах и в гастрономии.

Экономист Чешского сельскохозяйственного университета в Праге Томаш Майер отмечает: «Двадцать лет назад три четверти пива выпивалось в заведениях и лишь четверть покупалось в супермаркетах. Сегодня ситуация обратная».









На удорожание повлияли недавние события: пандемия COVID‑19, нарушившая производство и цепочки поставок, война в Украине, энергетический кризис , двузначная инфляция и рецессия. В 2024 году ставка НДС на разливное пиво была повышена с 10% до 21%.





Согласно данным Kupi.cz и Чешского статистического управления, розничное пиво дорожало медленнее, чем в ресторанах, что связано не с ростом зарплат или аренды, а с высокой конкуренцией в супермаркетах и низкой маржой на бутылки и банки

Директор Dotykačka Владимир Сиротек подчёркивает: «С начала пандемии цены на еду выросли непропорционально, за последние два года главным образом подорожали напитки».









Экономист Майер отмечает два фактора удорожания: рост цен на аренду и труд, а также дисбаланс сил между пивными и производителями пива. Крупные пивоварни с доминирующей долей рынка могут диктовать цены





Пивоварня Plzeňský Prazdroj недавно объявила о повышении цен на некоторые сорта, в том числе на «двенадцатку» Radegast — на 2 короны. По словам представителя пивоварни Зденека Коваржа, решение обусловлено ростом транспортных и логистических расходов.

Несмотря на резкое удорожание, разливное пиво в Чехии остаётся значительно доступнее, чем в последние годы коммунистического режима. В 1985 году «двенадцатка» стоила 6,3 корон при средней зарплате 2920 корон. Тогда можно было купить 463 пива на одну зарплату, сегодня — более чем в три раза больше.