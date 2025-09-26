ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
RegioJet выпускает облигации как минимум на 1,5 млрд крон для покупки вагонов у Deutsche Bahn
26 сентября 2025
16:30
162
Брненская транспортная компания RegioJet выпускает облигации на сумму 1,5 миллиарда чешских крон с возможностью увеличения объема до четырех миллиардов крон. Цель займа — привлечь средства на покупку вагонов у немецких железных дорог (Deutsche Bahn). Облигации имеют фиксированную годовую процентную ставку в размере 7,15%. Соответствующая информация содержится в проспекте обеспеченных облигаций, размещенном компанией на своем сайте. Как сообщает портал Zdopravy.cz, обративший внимание на выпуск ценных бумаг, владелец компании Радим Янчура уже использовал подобный метод финансирования своей экспансии в 2019 году.
Согласно проспекту, текущий шаг направлен на модернизацию парка подвижного состава, увеличение провозной способности и усиление конкурентоспособности. Янчура готовится не только к конкурсам Министерства транспорта Чехии на скоростные маршруты, но и к региональным тендерам. Вагоны в составе с локомотивом в настоящее время почти не используются в региональных перевозках, но хорошо подходят для скоростных поездов и составов более высокого класса. Параллельно Янчура расширяет деятельность за пределы Чехии: несколько дней назад компания вышла на польский железнодорожный рынок, начав эксплуатацию внутреннего сообщения между Краковом и Варшавой.
Облигации будут выпущены 23 октября со сроком погашения через пять лет. RegioJet будет выплачивать проценты по ним два раза в год. Выпуск осуществляется в сотрудничестве с Českou spořitelnou и Komerční bankой через дочернюю компанию перевозчика — RegioJet Finance 2. Торговля ценными бумагами будет вестись на Пражской фондовой бирже.
В настоящее время RegioJet обеспечивает немногим более десятой части объемов пассажирских перевозок на чешских железных дорогах, и его целью является получение еще одной существенной доли рынка. Компания уже гарантированно возьмет на себя, в частности, скоростной маршрут из Праги в Брно и Йиглаву через Гавличкув-Брод, который перейдет от České dráhy. Несколько позже у оператора Arriva будет перенят пакет скоростных линий в Центральной, Северной и Северо-Восточной Чехии.
Выручка компании в последние годы благодаря постепенной экспансии растет: по итогам прошлого года она составила 4,1 миллиарда крон, а чистая прибыль после налогообложения достигла 287 миллионов крон.
