RegioJet выпускает облигации как минимум на 1,5 млрд крон для покупки вагонов у Deutsche Bahn

Согласно проспекту, текущий шаг направлен на модернизацию парка подвижного состава, увеличение провозной способности и усиление конкурентоспособности. Янчура готовится не только к конкурсам Министерства транспорта Чехии на скоростные маршруты, но и к региональным тендерам. Вагоны в составе с локомотивом в настоящее время почти не используются в региональных перевозках, но хорошо подходят для скоростных поездов и составов более высокого класса. Параллельно Янчура расширяет деятельность за пределы Чехии: несколько дней назад компания вышла на польский железнодорожный рынок, начав эксплуатацию внутреннего сообщения между Краковом и Варшавой.



Облигации будут выпущены 23 октября со сроком погашения через пять лет. RegioJet будет выплачивать проценты по ним два раза в год. Выпуск осуществляется в сотрудничестве с Českou spořitelnou и Komerční bankой через дочернюю компанию перевозчика — RegioJet Finance 2. Торговля ценными бумагами будет вестись на Пражской фондовой бирже.







В настоящее время RegioJet обеспечивает немногим более десятой части объемов пассажирских перевозок на чешских железных дорогах, и его целью является получение еще одной существенной доли рынка. Компания уже гарантированно возьмет на себя, в частности, скоростной маршрут из Праги в Брно и Йиглаву через Гавличкув-Брод, который перейдет от České dráhy. Несколько позже у оператора Arriva будет перенят пакет скоростных линий в Центральной, Северной и Северо-Восточной Чехии.