Оптимизм с оговорками. Как чехи видят будущее своей страны

20 октября 2025

Подавляющее большинство жителей Чехии уверены, что их страна обладает потенциалом для улучшения. Однако лишь около 40% опрошенных считают, что на данный момент государство движется в верном направлении. Такую оценку ситуации представил директор агентства Ipsos Якуб Малый на конференции Lepší Česko.