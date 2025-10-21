ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Проект города: как будет расти Прага?

21 октября 2025
19:00
Пражские власти представили обновленный проект генерального плана города.
Публичное обсуждение проекта
Документ, который должен заменить действующий с 1999 года, учитывает замечания от общественности и районных администраций. Ознакомиться с проектом можно онлайн или в Центре архитектуры, а высказать предложения — до 3 декабря.

Ссылка на проект.

Цели и дальнейшие шаги
Основная цель нового плана — модернизировать и упростить градостроительное регулирование. Власти намерены защищать городскую среду, одновременно разрешая новое строительство на подходящих территориях. После обработки поступивших замечаний план будет вынесен на утверждение городского совета.
