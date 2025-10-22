Чехи стали реже ходить в рестораны и выбирают более дешевую еду

Рост цен заставил жителей Чехии экономить на питании. Согласно исследованию компании Edenred, почти треть ресторанов зафиксировала падение посещаемости, а обеденное меню подорожало до 197 крон и стоит на 58 крон больше, чем пять лет назад. Большинство опрошенных готовы платить за обед примерно на 30 крон меньше, из-за чего многие либо сокращают его, либо вовсе пропускают.